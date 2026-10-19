به گزارش خبرنگار مهر، مجید زارعی پیش از ظهر دوشنبه در نشست آموزشی «شناخت بحران‌ها، آسیب‌ها و چالش‌های دوران نوجوانی و نقش پیشگیری» که در مدرسه شهید باهنر ۲ ناحیه قلعه قروه برگزار شد، اظهار کرد: نوجوانی از حساس‌ترین مراحل رشد انسان است و تغییرات سریع جسمی، هیجانی و فکری در این دوره، گاهی ارتباط والدین با فرزندان را با چالش مواجه می‌کند.

وی با تأکید بر ضرورت شناخت ویژگی‌های این دوره افزود: آگاهی از بحران‌های نوجوانی و درک تفاوت‌های دنیای نوجوانان با بزرگسالان، نخستین گام برای پیشگیری از رفتارهای پرخطر و آسیب‌های اجتماعی است.

سرپرست اورژانس اجتماعی قروه با بیان اینکه بسیاری از آسیب‌های اجتماعی از نبود آگاهی و ضعف درک متقابل در خانواده‌ها ناشی می‌شود، تصریح کرد: اگر والدین به جای سرکوب هیجانات فرزندان، شنونده‌ای امن و پناهگاهی مطمئن برای آنان باشند، امنیت روانی خانواده تقویت می‌شود.

زارعی با تأکید بر تقدم پیشگیری بر درمان خاطرنشان کرد: توانمندسازی خانواده‌ها و آموزش مهارت‌های ارتباطی به والدین می‌تواند از تبدیل چالش‌های دوران نوجوانی به بحران‌های جدی جلوگیری کند.

این نشست آموزشی با هدف افزایش آگاهی خانواده‌ها و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، به همت اداره‌کل بهزیستی استان کردستان و با حضور سرپرست اورژانس اجتماعی قروه، مربیان و جمعی از والدین دانش‌آموزان برگزار شد.