غلامرضایی: واگذاری زمین مجتمع سالمندان آبیک تسریع شود

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا غلامرضایی ظهر دوشنبه در دیدار با فرماندار آبیک و بررسی روند احداث مجتمع سالمندان این شهر، بر ضرورت تسریع در واگذاری زمین و فراهم‌سازی مقدمات اجرای این پروژه تأکید کرد.

غلامرضایی با اشاره به ضرورت توسعه زیرساخت‌های متناسب با نیازهای جمعیت سالمند اظهار کرد: فراهم کردن بستر مناسب برای ارائه خدمات مراقبتی و حمایتی به سالمندان، از جمله نیازهای مهم اجتماعی است و احداث این مجتمع می‌تواند در پاسخ‌گویی بهتر به نیازهای این گروه از جامعه در شهرستان آبیک مؤثر باشد.

وی افزود: تحقق این طرح نیازمند پیگیری مستمر مراحل واگذاری زمین، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و فراهم شدن مقدمات لازم برای آغاز عملیات اجرایی است؛ ازاین‌رو، تسریع در فرایندهای اداری می‌تواند مسیر اجرای پروژه را هموارتر کند.

مدیرکل بهزیستی استان قزوین همچنین با تأکید بر اهمیت مشارکت اجتماعی در توسعه خدمات سالمندی گفت: استفاده از ظرفیت خیران و همراهی مجموعه‌های اجرایی می‌تواند به پیشبرد این پروژه کمک کند و زمینه توسعه خدمات حمایتی و رفاهی برای سالمندان و خانواده‌های آنان را فراهم آورد.

غلامرضایی خاطرنشان کرد: توسعه مراکز و زیرساخت‌های ویژه سالمندان باید متناسب با نیازهای جامعه دنبال شود و همکاری بین‌بخشی می‌تواند نقش مهمی در تحقق این هدف و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به سالمندان داشته باشد.

وی یادآور شد: احداث مجتمع سالمندان آبیک در راستای توسعه زیرساخت‌های اجتماعی و حمایتی این شهرستان در دستور کار قرار دارد و واگذاری زمین، یکی از مراحل مقدماتی برای پیشبرد این پروژه به شمار می‌رود.

