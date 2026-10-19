عراق مغلوب ملی پوشان تنیس روی میز ایران شد

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های تنیس روی میز قهرمانی آسیا از امروز (دوشنبه ۲۷ مهر) در تاشکند آغاز شد.

در روز نخست و در بخش تیمی، تیم ایران به مصاف عراق رفت و موفق به شکست ۳ بر یک این تیم شد.



نیما عالمیان، آرین غفاری و محمد حبیتی برای ایران در این دیدار به میدان رفتند و موفق به کسب این نتایج شدند:

* نیما عالمیان ۳ - انور حمید ۲ (۶–۱۱، ۱۱–۷، ۱۱–۴، ۹–۱۱، ۱۱–۰)

* آرین غفاری ۲ - محمد طاهر ۳ (۱۱–۹، ۹–۱۱، ۱۱–۱۳، ۱۱–۷، ۸–۱۱)

* محمد حبیبی ۳ - پیرس حسین صفر (۱۳–۱۱، ۱۱–۷، ۱۴–۱۲)

* نیما عالمیان ۳ - محمد طاهر صفر (۱۱–۶، ۱۱–۵، ۱۱–۳)