شفافیت در موقوفات و مزایدات الکترونیکی دستاورد تحول دیجیتالی در اوقاف

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حیدر مرتضوی، مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان اوقاف و امور خیریه، در حاشیه همایش سالانه کارشناسان فناوری اطلاعات این سازمان در شهر یزد گفت: همایش امسال با شعار «فناوری برای تعالی، ارتباطات برای هم‌افزایی» و با هدف هم‌اندیشی و اشتراک دانش بین مسئولان فناوری اطلاعات سازمان اوقاف در سراسر کشور برگزار می‌شود.

وی با اشاره به محورهای این همایش افزود: در این همایش آموخته‌های جدید علمی با همکاران به اشتراک گذاشته می‌شود، آخرین دستاوردهای سازمان در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات معرفی می‌شود و برنامه‌ریزی برای خدمت‌رسانی بهتر به مردم انجام می‌گیرد.

مرتضوی در پاسخ به پرسشی درباره میزان اجرایی بودن این دستاوردها گفت: در سازمانی به گستردگی سازمان اوقاف، چند محور اصلی باید حل شود؛ نخست شفافیت است که فناوری اطلاعات آن را برای مردم و مدیران ایجاد می‌کند. سامانه‌های قراردادها و سامانه مزایده الکترونیکی سازمان اوقاف در حوزه اجارات، تغییرات شگرف و تأثیرگذاری ایجاد کرده‌اند که آمار و ارقام به‌وضوح آن را نشان می‌دهد.

وی دومین محور را خدمت‌رسانی بهتر به مردم دانست و اظهار کرد: با میز خدمت الکترونیکی سازمان اوقاف، مراجعات مردم به‌طور چشمگیری کاهش پیدا کرده است؛ ابزارهای الکترونیکی برای پرداخت، انعقاد قرارداد و اطلاع از وضعیت بدهی‌ها نیز در همین راستا ایجاد شده‌اند.

مدیرکل فناوری اطلاعات سازمان اوقاف، سومین محور را حکمرانی مبتنی بر داده عنوان کرد و گفت: داشبورد مدیریتی این سازمان در حال حاضر مورد استفاده ریاست محترم سازمان و معاونت‌ها قرار می‌گیرد و بر مبنای داده‌های به‌روز و دقیق، تصمیم‌سازی برای سازمان انجام می‌شود.

وی در پایان با قدردانی از تلاش همکاران فناوری اطلاعات در ستاد و استان‌ها تصریح کرد: تحقق همه این دستاوردها بدون زحمت و تلاش این همکاران ممکن نبود و امیدواریم این همایش که در شهر زیبای یزد، دارالعباده، برگزار می‌شود، زمینه‌ساز هم‌افزایی بیشتر و تعالی خدمات فناوری در سازمان باشد.