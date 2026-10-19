محکومیت قاچاقچیان کالا در لرستان به پرداخت ۵۲ میلیارد جریمه

به گزارش خبرگزاری مهر، قهرمان شاهی اظهار داشت: پرونده قاچاق چای و ماینر به ارزش ۲۵ میلیارد و ۳۳۰ میلیون ریال در شعبه چهارم بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان خرم‌آباد مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی افزود: شعبه پس از بررسی مستندات موجود و با توجه به ارائه نشدن مدارک قانونی، تخلف انتسابی را محرز دانست و علاوه بر ضبط کالاهای قاچاق، متخلف ردیف اول را به پرداخت ۵۰ میلیارد و ۶۶۱ میلیون ریال جزای نقدی، معادل دو برابر ارزش کالاها، محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان ادامه داد: متخلف ردیف دوم نیز علاوه بر ضبط کالای کشف‌شده، به پرداخت یک میلیارد و ۶۴۳ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد. همچنین بابت خودروی حامل کالای قاچاق، یک میلیارد ریال جریمه به محکومیت اضافه شد.

شاهی با اشاره به اینکه مجموع جزای نقدی تعیین‌شده برای متخلفان این پرونده ۵۲ میلیارد و ۳۰۵ میلیون ریال است، بیان کرد: مأموران نیروی انتظامی شهرستان خرم‌آباد با بازرسی از یک منزل مسکونی، محموله قاچاق را کشف و پرونده این تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.