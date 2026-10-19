به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ایوب علیپور صبح امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در پی دریافت اطلاعاتی درباره انتقال محموله مواد مخدر توسط یک قاچاقچی با استفاده از یک دستگاه خودروی سواری از استان‌های جنوبی به مقصد یکی از استان‌های غربی کشور، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و رصد مسیرهای تردد، خودروی موردنظر را شناسایی کردند و در عملیاتی ضربتی، این خودرو را در محورهای مواصلاتی خرم‌آباد متوقف کردند.

کشف تریاک جاسازی‌شده در خودرو

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر لرستان تصریح کرد: در بازرسی از خودروی توقیف‌شده، ۲۵ کیلوگرم ماده مخدر تریاک که به‌صورت ماهرانه‌ای جاسازی شده بود، کشف شد.

سرهنگ علیپور با اشاره به دستگیری قاچاقچی و معرفی وی به مراجع قضایی، تأکید کرد: پلیس با اشراف اطلاعاتی و اقدامات عملیاتی، مقابله با قاچاقچیان مواد مخدر را دنبال می‌کند.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، موضوع را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.