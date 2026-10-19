گزارش عملکرد ۱۰۰ روزه؛ بانک صادرات در مسیر سودآوری پایدار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، دهم تیرماه سال جاری، افشین خانی در آیین معارفه خود به عنوان مدیرعامل بانک صادرات ایران بر تحقق همزمان سه شاخصه «افزایش اعتماد مشتریان»، «ارزش‌آفرینی برای سهامداران» و «ارتقای بهره‌وری و انگیزه سرمایه انسانی» تاکید و «سودآوری پایدار با تکیه بر منابع باکیفیت» را خط مشی راهبردی سال ۱۴۰۵ اعلام کرد.

در همین راستا، برنامه‌ها همگام با تغییرات شرایط اقتصادی و در راستای رفع حداکثری نیازهای مالی و بانکی مشتریان مورد بازنگری قرار گرفت به نحوی که نتیجه این رویکرد را می‌توان در ارتقای شاخص‌های عملکردی طی ۱۰۰ روز اخیر مشاهده کرد.

تداوم رشد منابع با تمرکز بر کیفیت

بانک صادرات ایران با وجود تجربه اختلال برخی سامانه‌ها در بهار سال جاری، به پشتوانه اعتماد مشتریان و بهره‌مندی از سرمایه انسانی متخصص، همچنان در مسیر رشد منابع حرکت می‌کند؛ با این تفاوت محسوس که بیش از همیشه بر محور کیفیت گام برمی‌دارد. آمارها نشان می‌دهد تا ۱۴ مهرماه ۱۴۰۵، منابع بانک صادرات ایران در سیری صعودی به ۱۸ هزار و ۵۶۹ هزار میلیارد ریال رسیده که این میزان نسبت به ۲۹ تیرماه و پایان دوره اختلال، حدود ۱۲ درصد بیشتر شده است.

نکته قابل توجه در همین بازه زمانی، رشد ۲۲ درصدی منابع ارزان‌قیمت در مقابل افزایش ۷ درصدی منابع گران‌قیمت است که این فاصله ۳ برابری از تمرکز بالا بر جذب منابع باکیفیت حکایت دارد. تکیه‌گاه اصلی این منابع، سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری بوده که با ۲۳ درصد افزایش به ۴ هزار و ۹۵۵ هزار میلیارد ریال رسیده و بیشترین درصد رشد منابع را داشته است.

این روند صعودی بیش از هر چیز نشان می‌دهد تصمیمات اتخاذشده در بازه زمانی ۱۰۰ روزه (۱۰ تیر تا ۱۴ مهر ۱۴۰۵) از دورنمای روشن، مبتنی بر درک صحیح ظرفیت‌ها و چالش‌ها بهره‌مند بوده است.

افزایش ۸۸ درصدی پرداخت تسهیلات

رفع نیازهای تسهیلاتی مشتریان حقیقی و حقوقی از جمله محورهای مورد تاکید مدیرعامل بانک صادرات ایران در ۱۰۰ روز اخیر بوده است؛ طبق آمارها از ۱۰ تیر تا ۱۴ مهر سال جاری در مجموع ۳ هزار و ۳۰۴ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده که این میزان نسبت به مدت مشابه در سال ۱۴۰۴ حدود ۸۸ درصد رشد کرده است. بیشترین سهم با حدود ۴۹ درصد از کل تسهیلات اعطایی مربوط به مرابحه بوده که با رقم معادل هزار و ۶۲۶ هزار میلیارد ریال، رشد ۸۶ درصدی را نمایش می‌دهد.

تعریف بسته‌های اعتباری مبتنی بر شرایط اقتصادی و خواسته‌های متنوع مشتریان از جمله طرح‌های «شمیم ۷۵»، «آوا» و «سکو» که تامین نقدینگی خانوارها، توسعه کسب‌وکار و رفع نیازهای ارزی کارآفرینان را دنبال می‌کند، باعث شده فرآیند اعطای تسهیلات با سیر صعودی همراه شود.

طبق آمارها مانده مصارف تسهیلاتی در مقایسه با ابتدای بازه ۱۰۰ روزه با ۱۳ درصد رشد، ایستگاه ۱۶ هزار و ۱۹۱ هزار میلیارد ریالی را تجربه کرده و ریسک اعتباری کل و شاخص NPL ریالی نیز هر دو از الگوی نزولی پیروی کرده‌اند.

پیشتازی در وصول مطالبات

بهبود کیفیت دارایی‌ها از طریق وصول مطالبات؛ یکی از سرفصل‌های راهبردی سال ۱۴۰۵ است که افشین خانی در مجمع عمومی عادی سالیانه بر تحقق آن تاکید کرد. آمارها نشان می‌دهد این هدف طی مدت ۱۰۰ روزه به شکل قابل قبولی محقق شده و مانده مطالبات غیرجاری ریالی با ۱۷ درصد کاهش به ۴۴۲ هزار میلیارد ریال رسیده است.

مطالبات سررسید گذشته ریالی با ۴۰ درصد کاهش، بیشترین سهم را در شکل‌گیری این فرآیند نزولی داشته و مطالبات مشکوک‌الوصول ریالی نیز با ۴ درصد کاهش، به تداوم این روند یاری رسانده است. تعیین تکلیف پرونده‌های مهم مطالباتی که بعضا مدت‌ها بدون نتیجه باقی مانده بود، به نحو اثرگذاری در این حوزه انجام شده است.

عرضه خدمات متنوع و ارتقای درآمدهای کارمزدی

با هدف گسترش دایره خدمات و افزایش درآمدهای کارمزدی، صدور ضمانتنامه و گشایش اعتبارات اسنادی نیز در مقایسه با سنوات قبل مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. طبق آمارها، این خدمات از ۱۰ تیر تا ۱۴ مهر ۱۴۰۵ با رشد ۳۴ و ۴۷ درصدی نسبت به مدت مشابه در سال ۱۴۰۴ همراه بوده است.

به این ترتیب مانده اعتبارات اسنادی در پایان ۱۰۰ روزه مذکور با رشد ۱۸ درصدی نسبت به ابتدای این بازه زمانی به هزار و ۸۶۸ هزار میلیارد ریال و مانده ضمانتنامه با رشد ۱۲ درصدی به ۲ هزار و ۳۴۶ هزار میلیارد ریال رسیده است.