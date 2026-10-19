به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه مسابقات پاراشنای پنجمین دوره بازیهای پاراآسیایی آیچی - ناگویا ۲۰۲۶ سینا ضیغمینژاد و شاهین ایزدیار در فینال ۱۰۰ متر آزاد مردان کلاس S۱۰ به رقابت با حریفان خود پرداختند و مدالهای طلا و نقره را کسب کردند.
نمایندگان کشورمان به رقابت با ۶ شناگر دیگر از کشورهای اندونزی، قزاقستان، تایلند، هند و کامبوج پرداختند که ضیغمینژاد با زمان ۵۶:۶۸ و ایزدیار با زمان ۵۹:۱۰ و زمان مشابه شناگر ازبکستانی (مشترکا) به ترتیب با قرار گرفتن در ردههای اول و دوم فینال مدالهای طلا و نقره را کسب کردند.
این مدالها هفتمین و هشتمین مدالهای کاروان ورزشی «جانفدای ایران قوی» در پنجمین دوره بازیهای پاراآسیایی ناگویا بود.
بازیهای پاراآسیایی ۲۰۲۶ – ناگویا؛
ضیغمینژاد سومین طلای ایران را کسب کرد؛ ایزدیار نقره گرفت
شناگر کشورمان با قرار گرفتن در رده نخست فینال رقابتهای ۱۰۰ متر آزاد مردان سومین مدال طلای کاروان ایران در بازیهای پاراآسیایی ناگویا را کسب کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه مسابقات پاراشنای پنجمین دوره بازیهای پاراآسیایی آیچی - ناگویا ۲۰۲۶ سینا ضیغمینژاد و شاهین ایزدیار در فینال ۱۰۰ متر آزاد مردان کلاس S۱۰ به رقابت با حریفان خود پرداختند و مدالهای طلا و نقره را کسب کردند.
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