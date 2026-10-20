دستگیری دو سارق به عنف در تبریز با کشف اموال ۵۰ میلیارد ریالی

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدتقی سلطانی صبح سه‌شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: پس از وقوع یک فقره سرقت به عنف طلا و سنگ‌های قیمتی در تبریز، بررسی موضوع بلافاصله در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی درباره نحوه وقوع سرقت توضیح داد: دو متهم که ساکن یکی از شهرستان‌های آذربایجان‌شرقی بودند، با معرفی خود به‌عنوان خریدار، فردی را که قصد فروش طلا و سنگ‌های قیمتی متعلق به خود را داشت، به یکی از محله‌های حاشیه‌ای تبریز کشاندند.

به گفته رئیس پلیس آگاهی آذربایجان‌شرقی، متهمان در محل قرار با تهدید چاقو و قمه، دست‌وپای مالباخته را بستند و طلاها و سنگ‌های قیمتی همراه او را سرقت کردند و از محل گریختند.

سلطانی با اشاره به اقدامات کارآگاهان برای شناسایی و دستگیری متهمان بیان کرد: مأموران با استفاده از اقدامات فنی و اطلاعاتی، محل اختفای سارقان را شناسایی کردند و با هماهنگی مرجع قضایی، طی عملیاتی منسجم هر دو متهم را در مخفیگاه‌هایشان دستگیر کردند.

وی افزود: متهمان به ارتکاب سرقت اعتراف کردند و تمامی اموال مسروقه پس از کشف به مالباخته بازگردانده شد.

رئیس پلیس آگاهی آذربایجان‌شرقی خاطرنشان کرد: پس از تشکیل پرونده، متهمان برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.