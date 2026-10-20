رسیدگی به ۹۰ پرونده قضایی در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، موسی خلیل الهی روز سه شنبه در دیدار مردمی در دادگستری مرکز استان در تکریم ارباب رجوع به همراه رئیس دادگاه‌های تجدیدنظر استان، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و برخی معاونان، رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب شهرستان تبریز و معاونین قضایی رئیس کل دادگستری استان برای ۹۰ پرونده از سراسر استان دستورات لازم را با رعایت استقلال قضات صادر کرد.