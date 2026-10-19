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۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۴۶

پلمب ۶ واحد صنفی متخلف در آبادان

پلمب ۶ واحد صنفی متخلف در آبادان

اهواز ـ فرمانده انتظامی شهرستان آبادان از پلمب ۶ باب واحد صنفی متخلف در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رمضان گوروئی ظهر امروز دوشنبه در گفتگویی رسانه ای بیان کرد: در راستای نظارت بر فعالیت واحدهای صنفی و برخورد با تخلفات، ۶ باب واحد صنفی قهوه‌خانه و اغذیه‌فروشی به دلیل تخلفاتی از جمله عدم رعایت نکات بهداشتی، استفاده از موارد ممنوعه و نداشتن پروانه کسب، از سوی پلیس نظارت بر اماکن عمومی این شهرستان پلمب شدند.

وی تصریح کرد: این اقدام با هدف ارتقای سطح بهداشت عمومی، ساماندهی فعالیت واحدهای صنفی و پیشگیری از تخلفات صنفی انجام شد.

فرمانده انتظامی شهرستان آبادان با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین و مقررات از سوی متصدیان واحدهای صنفی اعلام کرد: نظارت بر فعالیت اصناف ادامه خواهد داشت و با واحدهای متخلف، مطابق ضوابط قانونی برخورد خواهد شد.

کد مطلب 6982889

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