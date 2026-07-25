۴ واحد صنفی به دلیل تکرار تخلفات در شهرضا پلمب شد

سرهنگ شکرالله پورخاقان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای ارتقای امنیت اجتماعی و ساماندهی اصناف، طرح تشدید کنترل و نظارت بر واحدهای صنفی در سطح شهرستان شهرضا توسط مأموران اداره نظارت بر اماکن عمومی این فرماندهی به مرحله اجرا درآمد.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت ضوابط قانونی از سوی کسبه و بازاریان، تصریح کرد: پلیس با هدف صیانت از حقوق شهروندان و جلوگیری از بروز ناهنجاری‌های اجتماعی در محیط‌های کسب و کار، به‌طور مستمر بر فعالیت اصناف نظارت دارد و در این مسیر با هیچ‌گونه بی‌نظمی یا تخطی از قانون مماشات نخواهد کرد.

توقف فعالیت واحدهای صنفی متخلف با حکم قضایی

فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا در ادامه افزود: در جریان اجرای این طرح، مأموران انتظامی ضمن هماهنگی با مرجع قضائی از تعدادی واحد صنفی در رسته‌های مختلف بازدید کردند. در ارزیابی‌های صورت گرفته، ۴ واحد صنفی به دلیل تکرار تخلفات، بی‌توجهی به اخطارهای قبلی و نقض قوانین صنفی و عمومی پلمب و از ادامه فعالیت آن‌ها جلوگیری شد.

سرهنگ پورخاقان با بیان اینکه رعایت قانون، ضامن پایداری امنیت در فضای کسب و کار است، خاطرنشان کرد: «این بازدیدهای نظارتی به صورت سرزده و دوره‌ای ادامه خواهد یافت تا سلامت محیط‌های عمومی برای تردد و خرید شهروندان و خانواده‌ها بیش از پیش تأمین شود.

وی ضمن قدردانی از همکاری اصناف قانون‌مدار، از عموم مردم خواست تا در صورت مشاهده هرگونه فعالیت غیرقانونی، هنجارشکنی یا تخلفات صنفی در سطح شهرستان، مراتب را از طریق تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع‌رسانی کنند تا در کمترین زمان ممکن با متخلفان برخورد قانونی صورت گیرد.