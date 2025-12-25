  1. استانها
  2. هرمزگان
۴ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۵۰

یک واحد شیرینی‌فروشی در شهرستان خمیر به دلیل تخلفات بهداشتی پلمب شد

یک واحد شیرینی‌فروشی در شهرستان خمیر به دلیل تخلفات بهداشتی پلمب شد

بندرخمیر- در پی عدم رعایت ضوابط و مقررات بهداشتی و با دستور مقام قضایی، یک واحد شیرینی‌فروشی در شهرستان خمیر پلمب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای صیانت از سلامت عمومی و تشدید نظارت بر واحدهای عرضه مواد غذایی، یک واحد شیرینی‌فروشی در شهرستان خمیر به دلیل تخلفات بهداشتی پلمب شد.

احسان حیدری، رئیس دادگستری شهرستان خمیر، با اعلام این خبر اظهار کرد: پس از دریافت گزارش‌های واصله و انجام بازرسی‌های لازم توسط مراجع ذی‌ربط، تخلفات بهداشتی در این واحد صنفی محرز شد و بر همین اساس، با دستور مقام قضائی، واحد مذکور پلمب و پرونده قضائی برای متصدی آن تشکیل شد.

وی با تأکید بر لزوم رعایت دقیق موازین و استانداردهای بهداشتی از سوی واحدهای صنفی مرتبط با مواد غذایی افزود: دستگاه قضائی با هرگونه اقدامی که سلامت عمومی شهروندان را به خطر اندازد، مطابق قانون و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.

کد خبر 6701596

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها