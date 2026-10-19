نجات پزشک ۵۸ ساله پس از ایست قلبی

به گزارش خبرنگار مهر، پزشک ۵۸ ساله شاغل در بیمارستان ازنا که در پی سکته قلبی دچار ایست قلبی شده بود، پس از احیای موفق و انتقال اورژانسی به بیمارستان شهید آیت‌الله مدنی خرم‌آباد، تحت اقدامات تخصصی قلب و مراقبت‌های ویژه قرار گرفت.

این بیمار پس از بروز ایست قلبی در پی سکته قلبی و انجام موفق احیای قلبی ـ ریوی (CPR) در مرکز درمانی مبدأ، با هماهنگی مسئولان درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان برای انجام فوری آنژیوگرافی عروق کرونر به بیمارستان شهید آیت‌الله مدنی خرم‌آباد منتقل شد.

با توجه به ضرورت مداخله سریع درمانی و توصیه پزشک قلب مرکز مبدأ برای اعزام اورژانسی بیمار، انتقال با دستور محمد سیف، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان، به واحد مدیریت فوریت‌های پزشکی و حوادث دانشگاه (MCMC) ارجاع شد و با هماهنگی و پیگیری بهروز مرادی، مسئول این واحد، انجام گرفت.

در ادامه، با هماهنگی آرش امین، رئیس بیمارستان شهید آیت‌الله مدنی و استاد اینترونشن قلب، بیمار تحت مراقبت‌های ویژه به این مرکز منتقل شد و ساعت ۲۳ در بخش کت‌لب بیمارستان پذیرش شد تا اقدامات تخصصی تشخیصی و درمانی عروق کرونر برای وی انجام گیرد.

پس از انجام اقدامات آنژیوگرافی، بیمار برای ادامه روند درمان و دریافت مراقبت‌های ویژه، با پذیرش کوشکی، سرپرست بیمارستان شهید رحیمی خرم‌آباد، به بخش مراقبت‌های ویژه (ICU) این بیمارستان انتقال یافت.

این مورد درمانی، اهمیت سرعت عمل در رسیدگی به بیماران دچار سکته قلبی و ایست قلبی و همچنین نقش هماهنگی میان مراکز درمانی و واحد مدیریت فوریت‌های پزشکی دانشگاه را در انتقال به‌موقع بیماران نیازمند خدمات تخصصی نشان می‌دهد.