علیرضا رئیسی، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به چالش‌های پیش روی برنامه ملی پزشک خانواده اظهار کرد: مشارکت بیمه‌ها، به‌ویژه سازمان تأمین اجتماعی، در تأمین منابع مالی پایدار، مهم‌ترین چالش پیش‌ روی اجرای این برنامه است.

وی با اشاره به روند اجرای برنامه پزشک خانواده در ۶۴ شبکه وابسته به دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی کشور گفت: ارزیابی من از روند اجرای این برنامه مثبت است، چرا که برای نخستین بار، الگوی عملیاتی و منسجمی از اتصال سطوح مختلف ارائه خدمات سلامت در حال شکل‌گیری است.

رئیسی افزود: در این الگو، سطح اول خدمات شامل شبکه‌های بهداشت و درمان، سطح دوم شامل کلینیک‌های تخصصی دولتی و سطح سوم شامل بیمارستان‌هاست که به‌تدریج از نظر زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و نرم‌افزاری به یکدیگر متصل می‌شوند.

اتصال سطوح درمانی و پیگیری ارجاع بیماران

معاون بهداشت وزارت بهداشت با تشریح سازوکار ارائه خدمات در برنامه پزشک خانواده گفت: فرد ابتدا به سطح اول خدمات سلامت مراجعه می‌کند و در صورت نیاز، مراقبت‌های لازم را دریافت خواهد کرد. چنانچه ارجاع به سطح تخصصی ضرورت داشته باشد، علاوه بر ارجاع بیمار، نوبت‌گیری برای مراجعه به متخصص مشخص و متناسب با موضوع ارجاع نیز انجام می‌شود.

رئیسی ادامه داد: در این سازوکار، بیمار برای دریافت خدمات تخصصی به مراکز دولتی ارجاع داده می‌شود و در صورت استفاده از خدمات سرپایی بخش دولتی، تنها ۱۵ درصد فرانشیز را پرداخت می‌کند. همچنین اگر بیمار به بستری نیاز داشته باشد، هزینه بستری او به‌طور کامل تحت پوشش قرار می‌گیرد.

وی تأکید کرد: یکی از ویژگی‌های مهم این برنامه، بازگشت اطلاعات مربوط به ارجاع و مراقبت‌های انجام‌شده به پزشک خانواده است؛ به این ترتیب، پزشک خانواده می‌تواند روند درمان بیمار را پیگیری کند و ارتباط میان سطوح مختلف خدمات سلامت حفظ شود.

مشارکت بیمه تأمین اجتماعی؛ چالش اصلی اجرای برنامه

معاون بهداشت وزارت بهداشت با اشاره به مهم‌ترین چالش پیش‌روی اجرای برنامه پزشک خانواده تصریح کرد: در حال حاضر، مسئله اصلی ما همکاری و مشارکت بیمه‌ها، به‌ویژه سازمان تأمین اجتماعی است. بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، امیدواریم بتوانیم ارتباط و تفاهم لازم با این سازمان را نهایی کنیم.

وی افزود: برای موفقیت این برنامه، به تأمین منابع مالی پایدار نیاز داریم. انتظار ما از بیمه‌ها این نیست که تعهدی فراتر از وظایف خود بپذیرند، بلکه لازم است هر بیمه‌گر تعهدات خود را در قبال بیمه‌شدگانش در چارچوب این برنامه اجرا کند.

رئیسی خاطرنشان کرد: اگر همکاری بیمه‌ها در این زمینه شکل بگیرد و منابع مالی مورد نیاز به‌صورت پایدار تأمین شود، شانس موفقیت برنامه پزشک خانواده به میزان قابل توجهی افزایش خواهد یافت.

ارزیابی هزینه‌ها و کیفیت خدمات تا پایان سال

معاون بهداشت وزارت بهداشت درباره برنامه آینده این طرح گفت: هدف ما این است که تا پایان سال جاری، ارتباطات میان سطوح مختلف خدمات سلامت در این ۶۴ شبکه برقرار شود تا بتوانیم ارزیابی دقیق‌تری از نتایج اجرای برنامه داشته باشیم.

وی ادامه داد: پس از تکمیل این ارتباطات، امکان بررسی میزان هزینه‌های اجرای طرح، رضایتمندی مردم، صرفه‌جویی‌های حاصل‌شده و کیفیت خدمات ارائه‌شده فراهم می‌شود. این ارزیابی‌ها می‌تواند مبنای تصمیم‌گیری درباره توسعه برنامه در سطح کشور قرار گیرد.

رئیسی تأکید کرد: تعمیم برنامه پزشک خانواده به سراسر کشور مستلزم فراهم شدن زیرساخت‌های لازم و تأمین منابع مالی مورد نیاز است. اگر قرار باشد دولت، مجلس و مجموعه حاکمیت بر توسعه این برنامه در سطح ملی تصمیم بگیرند، باید منابع مالی و زیرساخت‌های اجرایی آن نیز متناسب با دامنه گسترش طرح پیش‌بینی و آماده شود.