تبریک وزیر کشور به وزیر دفاع

به گزارش خبرگزاری مهر، اسکندر مومنی وزیر کشور در پیامی کسب رای اعتماد از نمایندگان مجلس شورای اسلامی را به مهرداد اخلاقی «وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح» تبریک گفت.

متن پیام مومنی به این شرح است:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

برادر گرامی، جناب آقای مهرداد اخلاقی کتابچی

وزیر محترم دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

سلام علیکم؛

کسب رای اعتماد از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و انتصاب شایسته جناب‌عالی به عنوان «وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح» را صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.

تعهد، تجارب ارزنده و تخصص شما در عرصه‌های راهبردی و دفاعی کشور، پشتوانه‌ای ارزشمند برای توسعه اقتدار دفاعی جمهوری اسلامی ایران، ارتقای توانمندی‌های بومی و تقویت بازدارندگی و پشتیبانی از نیروهای مسلح خواهد بود.

ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید امیر سرلشکر عزیز نصیرزاده، از درگاه خداوند متعال، توفیقات روزافزون جناب‌عالی را در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی و تحقق آرمان‌های والای انقلاب، در سایه توجهات حضرت ولی‌عصر (عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف) و تدابیر مقام معظم رهبری و فرمانده کل قوا مسئلت دارم.

اسکندر مومنی

وزیر کشور