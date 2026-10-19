همدلی ستاد دیه کرمان و باشگاه پرسپولیس برای آزادی ۲۳ زندانی

به گزارش خبرنگار مهر، آیین آزادی ۲۳ نفر از زندانیان جرائم غیر عمد ظهر دوشنبه با حضور مدیرکل زندان‌های استان کرمان، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس، سرپرست تیم پرسپولیس، مدیرکل ورزش و جوانان استان، مدیر ستاد دیه استان کرمان و جمعی از مسئولان و خیران نیک‌اندیش، در زندان مرکزی کرمان برگزار شد.

مجموع بدهی ۲۳ زندانی مشمول این طرح، ۵۸۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان بود که با پیگیری‌های انجام‌شده، جلب رضایت شکات، مشارکت ستاد دیه و باشگاه فرهنگی و ورزشی پرسپولیس، کمک‌های خیران و تأمین منابع مالی موردنیاز، زمینه آزادی آنان فراهم شد.

مدیرکل زندان‌های استان کرمان در این آیین، ضمن قدردانی از اقدام خیرخواهانه باشگاه پرسپولیس در حمایت از زندانیان جرائم غیرعمد، این همراهی را جلوه‌ای از فرهنگ پهلوانی، نوع‌دوستی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی دانست و اظهار کرد: آزادی زندانیان جرائم غیرعمد، افزون بر رهایی فرد از زندان، به معنای بازگشت امید و آرامش به خانواده‌هایی است که در پی مشکلات مالی و حوادث پیش‌بینی‌نشده با دشواری‌های فراوان مواجه شده‌اند.

وی با اشاره به نقش مجموعه‌های ورزشی در ترویج فرهنگ همدلی و کمک به نیازمندان، از مشارکت باشگاه پرسپولیس در این اقدام انسان‌دوستانه قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد این حرکت خیرخواهانه در طول فصل ورزشی تداوم داشته باشد و زمینه مشارکت بیشتر باشگاه‌ها و چهره‌های ورزشی را در آزادی زندانیان و حمایت از خانواده‌های آنان فراهم کند.

مدیرکل زندان‌های استان کرمان همچنین پیشنهاد داد با تدوین تفاهم‌نامه‌ای مشترک میان باشگاه پرسپولیس، ستاد دیه و اداره‌کل زندان‌های استان، همکاری‌های مستمر در حوزه آزادی زندانیان جرائم غیرعمد، حمایت از خانواده‌های زندانیان و اجرای برنامه‌های فرهنگی و ورزشی در مسیر اصلاح و تربیت گسترش یابد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های ورزشی و تربیتی زندان‌های استان کرمان افزود: در مجموعه زندان‌های کرمان، ۹ سالن ورزشی وجود دارد و در تمامی زندان‌ها نیز زورخانه پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: همچنین در کنار فعالیت‌های ورزشی و برگزاری المپیادهای ورزشی زندانیان زن و مرد، برنامه‌های آموزشی، فرهنگی، مذهبی و اخلاقی، از جمله کلاس‌های قرآنی و آموزش معارف نهج‌البلاغه، با هدف ارتقای آگاهی و آماده‌سازی زندانیان برای بازگشت سالم به جامعه اجرا می‌شود.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس، نیز با اشاره به اجرای پویش «مهر سرخ» برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد اظهار کرد: این پویش با هدف کمک به هم‌وطنانی شکل گرفته است که به‌دلیل مشکلات مالی و حوادث پیش‌بینی‌نشده در زندان به سر می‌برند و باشگاه پرسپولیس تلاش کرده است از ظرفیت اجتماعی خود برای آزادی این افراد و بازگشت آنان به خانواده استفاده کند.

پیمان حدادی، با اشاره به مشارکت این باشگاه در آزادی زندانیان در استان‌های مختلف کشور، از همکاری مسئولان قضایی، اداره‌کل زندان‌های استان کرمان، ستاد دیه، خیران و به‌ویژه شکات و طلبکارانی که با گذشت و بخشش خود زمینه آزادی زندانیان را فراهم کردند، قدردانی کرد.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس همچنین بر اهمیت حمایت از زندانیان پس از آزادی تأکید کرد و از صاحبان صنایع و کارفرمایان خواست با فراهم‌کردن فرصت‌های شغلی برای این افراد، در بازگشت آنان به زندگی عادی و تأمین معیشت خانواده‌هایشان مشارکت کنند.

مدیر ستاد دیه استان کرمان، نیز در تشریح جزئیات مالی پرونده‌ها گفت: مجموع بدهی این ۲۳ زندانی مشمول آزادی، ۵۸۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان بود که با پیگیری‌های انجام‌شده و اخذ گذشت بلاعوض از شکات و طلبکاران، مبلغ ۱۶۲ میلیارد و ۷۱۸ میلیون تومان از بدهی‌ها کسر شد.

سید حجت‌الله موسوی‌قوام، افزود: برای آزادی این افراد، در مجموع مبلغ ۶ میلیارد و ۵۱۹ میلیون تومان مورد نیاز بود که ۲۵۰ میلیون تومان از این مبلغ توسط باشگاه فرهنگی و ورزشی پرسپولیس پرداخت شد و مابقی نیز از طریق کمک‌های مردمی، مشارکت خیران و منابع ستاد دیه استان و کشور و تسهیلات قرض‌الحسنه پیش‌بینی شد.