افتتاح نیروگاه خورشیدی ۲ مگاواتی در گرمسار

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی پاک‌طینت ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه در محل نیروگاه خورشیدی گرمسار از افتتاح این مجموعه در راستای افزایش توان تولید نیروگاه های تجدید پذیر خبر داد.

وی با بیان اینکه نیروگاه خورشیدی گرمسار در راستای توسعه ظرفیت تولید برق از منابع تجدیدپذیر افتتاح شده است، تاکید کرد: استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی خورشیدی رویکرد افتتاح این نیروگاه بوده است.

مدیرعامل توزیع برق استان سمنان با بیان اینکه یک‌ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال برای این مجموعه سرمایه گذاری شده است، گفت: کمک به مدیریت ناترازی انرژی کشور از جمله اهداف اجرای این پروژه است.

پاک‌طینت از ظرفیت های نیروگاه خورشیدی در گرمسار به عنوان مزیت ویژه نام برد و بیان داشت: افزایش سهم انرژی‌های پاک در سبد تولید برق در گرمسار برنامه ریزی شده است.

وی با بیان اینکه ظرفیت تولید برق خورشیدی در سه منطقه سمنان به ۵۴ مگاوات رسیده است، تاکید کرد: وند توسعه طرح‌های انرژی تجدیدپذیر در استان سمنان شتاب گرفته است.