سمنان در مسیر توسعه انرژی پاک؛ ۱۴۶ مگاوات نیروگاه خورشیدی افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاح متمرکز و نمادین ۱۴۶ مگاوات نیروگاه خورشیدی کوچکمقیاس استان سمنان و همچنین نیروگاه خورشیدی سه مگاواتی شهرستان گرمسار، صبح دوشنبه برگزار شد.
این مراسم همزمان با سومین روز از هفته دولت ۱۴۰۵ و با حضور حجتالاسلام مجید انصاری، معاون حقوقی رئیسجمهور، به نمایندگی از هیئت دولت برگزار شد.
فرجالله ایلیات، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سمنان، در حاشیه این مراسم با اشاره به ظرفیتهای استان در حوزه انرژی خورشیدی اظهار کرد: برای اجرای این طرحها در مجموع چهار هزار میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.
وی با اشاره به ظرفیتهای قابل توجه استان سمنان در زمینه انرژی خورشیدی افزود: استان سمنان با برخورداری از نزدیک به ۳۰۰ روز آفتابی در سال، یکی از بهترین گزینهها برای سرمایهگذاری در حوزه انرژی خورشیدی و انرژیهای تجدیدپذیر است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سمنان همچنین بر حمایت از سرمایهگذاران حوزه انرژی خورشیدی و سایر انرژیهای پاک تأکید کرد و گفت: حمایتهای مناسبی از سرمایهگذاران این حوزه در استان صورت میگیرد.
گفتنی است تولید برق خورشیدی در استان سمنان طی سالهای اخیر روندی صعودی داشته و ظرفیت استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر در این استان در حال افزایش است.
نظر شما