افتتاح نیروگاه ۲ مگاواتی برق خورشیدی در دامغان

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی پاک طینت ظهر شنبه در جمع خبرنگاران در مراسم افتتاح نیروگاه دو مگاواتی برق خورشیدی دامغان بیان کرد: برق تولیدی این نیروگاه از امروز وارد مدار توزیع کشور می شود.

وی با بیان اینکه برق تولیدی این نیروگاه ظرفیت و توان تولید برق خورشیدی استان سمنان را افزایش داده است، افزود: مراحل فنی و پلمب کنتور این نیروگاه امروز با حضور مسئولان انجام شد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان سمنان با اشاره به مزیت ها و ظرفیت های نیروگاه های خورشیدی بیان کرد: توسعه نیروگاه های خورشیدی از این دست در دستور کار وزارت نیرو به خصوص در استان سمنان است.

پاک طینت اعلام کرد: استان سمنان به دلیل برخورداری از ظرفیت مناسب تابش خورشید، یکی از مناطق مستعد توسعه نیروگاه‌های خورشیدی محسوب می‌شود

وی افزود: استفاده از ظرفیت انرژی خورشیدی، کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی، کاهش انتشار آلاینده‌ها و کمک به کاهش تلفات شبکه از جمله مزایای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی است و این موضوع در شرایط کنونی صنعت برق، اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

رئیس هیئت مدیره شرکت توزیع برق استان سمنان در خاتمه اعلام کرد: نیروگاه‌های خورشیدی با تولید برق در محل و نزدیکی مراکز مصرف، علاوه بر تأمین بخشی از نیاز شبکه، می‌توانند در کاهش فشار بر شبکه برق در ساعات اوج مصرف و مدیریت ناترازی تولید و مصرف نقش موثری داشته باشند.