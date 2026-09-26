  1. استانها
  2. سمنان
۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۵۱

افتتاح نیروگاه ۲ مگاواتی برق خورشیدی در دامغان

افتتاح نیروگاه ۲ مگاواتی برق خورشیدی در دامغان

دامغان- مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان از بهره برداری رسمی نیروگاه دو مگاواتی برق خورشیدی در شهرستان دامغان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی پاک طینت ظهر شنبه در جمع خبرنگاران در مراسم افتتاح نیروگاه دو مگاواتی برق خورشیدی دامغان بیان کرد: برق تولیدی این نیروگاه از امروز وارد مدار توزیع کشور می شود.

وی با بیان اینکه برق تولیدی این نیروگاه ظرفیت و توان تولید برق خورشیدی استان سمنان را افزایش داده است، افزود: مراحل فنی و پلمب کنتور این نیروگاه امروز با حضور مسئولان انجام شد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان سمنان با اشاره به مزیت ها و ظرفیت های نیروگاه های خورشیدی بیان کرد: توسعه نیروگاه های خورشیدی از این دست در دستور کار وزارت نیرو به خصوص در استان سمنان است.

پاک طینت اعلام کرد: استان سمنان به دلیل برخورداری از ظرفیت مناسب تابش خورشید، یکی از مناطق مستعد توسعه نیروگاه‌های خورشیدی محسوب می‌شود

وی افزود: استفاده از ظرفیت انرژی خورشیدی، کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی، کاهش انتشار آلاینده‌ها و کمک به کاهش تلفات شبکه از جمله مزایای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی است و این موضوع در شرایط کنونی صنعت برق، اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

رئیس هیئت مدیره شرکت توزیع برق استان سمنان در خاتمه اعلام کرد: نیروگاه‌های خورشیدی با تولید برق در محل و نزدیکی مراکز مصرف، علاوه بر تأمین بخشی از نیاز شبکه، می‌توانند در کاهش فشار بر شبکه برق در ساعات اوج مصرف و مدیریت ناترازی تولید و مصرف نقش موثری داشته باشند.

کد مطلب 6959183

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها