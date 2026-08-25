به گزارش خبرنگار مهر، رضا عبداللهزاده غروب سهشنبه همزمان با چهارمین روز هفته دولت، در مراسم افتتاح نیروگاه خورشیدی یک مگاواتی در بخش ایوانکی اظهار کرد: این پروژه با اعتبار ۴۰۰ میلیارد ریال و با هدف افزایش توان تولید برق به بهرهبرداری رسید.
وی افزود: دولت چهاردهم از ابتدای فعالیت خود اقدامات عاجلی را برای جبران بخشی از ناترازی انرژی در دستور کار قرار داده و توسعه انرژی خورشیدی نیز با سرعت مناسبی در حال پیگیری است.
معاون توسعه منابع انسانی استانداری سمنان با اشاره به شرایط ایجادشده در کشور گفت: اگر شرایطی که امروز شاهد آن هستیم رخ نمیداد، شاهد بهرهبرداری از طرحهای بیشتری در حوزه انرژی خورشیدی در شهرستان گرمسار و دیگر نقاط کشور بودیم.
عبداللهزاده با بیان اینکه برای استان سمنان تولید چهار هزار و ۵۰۰ مگاوات برق خورشیدی برنامهریزی شده است، اظهار کرد: یکچهارم این سهم به شهرستان گرمسار اختصاص دارد و قرار است یکهزار و ۱۰۰ مگاوات به ظرفیت تولید برق خورشیدی این شهرستان در دولت چهاردهم افزوده شود.
وی با اشاره به ظرفیتهای اقلیمی منطقه برای توسعه انرژی خورشیدی افزود: شرایط اقلیمی منطقه برای استفاده از انرژی خورشیدی و توسعه این نوع انرژی پاک مناسب است و دولت نیز از سرمایهگذاری در این بخش حمایت میکند.
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