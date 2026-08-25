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۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۴۷

ظرفیت برق خورشیدی گرمسار به ۱۱۰۰ مگاوات می‌رسد

ظرفیت برق خورشیدی گرمسار به ۱۱۰۰ مگاوات می‌رسد

گرمسار- معاون توسعه منابع انسانی استانداری سمنان گفت: یک‌چهارم ظرفیت برنامه‌ریزی‌شده برق خورشیدی استان سهم گرمسار است و یک‌هزار و ۱۰۰ مگاوات برق خورشیدی به این شهرستان افزوده می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا عبدالله‌زاده غروب سه‌شنبه همزمان با چهارمین روز هفته دولت، در مراسم افتتاح نیروگاه خورشیدی یک مگاواتی در بخش ایوانکی اظهار کرد: این پروژه با اعتبار ۴۰۰ میلیارد ریال و با هدف افزایش توان تولید برق به بهره‌برداری رسید.

وی افزود: دولت چهاردهم از ابتدای فعالیت خود اقدامات عاجلی را برای جبران بخشی از ناترازی انرژی در دستور کار قرار داده و توسعه انرژی خورشیدی نیز با سرعت مناسبی در حال پیگیری است.

معاون توسعه منابع انسانی استانداری سمنان با اشاره به شرایط ایجادشده در کشور گفت: اگر شرایطی که امروز شاهد آن هستیم رخ نمی‌داد، شاهد بهره‌برداری از طرح‌های بیشتری در حوزه انرژی خورشیدی در شهرستان گرمسار و دیگر نقاط کشور بودیم.

عبدالله‌زاده با بیان اینکه برای استان سمنان تولید چهار هزار و ۵۰۰ مگاوات برق خورشیدی برنامه‌ریزی شده است، اظهار کرد: یک‌چهارم این سهم به شهرستان گرمسار اختصاص دارد و قرار است یک‌هزار و ۱۰۰ مگاوات به ظرفیت تولید برق خورشیدی این شهرستان در دولت چهاردهم افزوده شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های اقلیمی منطقه برای توسعه انرژی خورشیدی افزود: شرایط اقلیمی منطقه برای استفاده از انرژی خورشیدی و توسعه این نوع انرژی پاک مناسب است و دولت نیز از سرمایه‌گذاری در این بخش حمایت می‌کند.

کد مطلب 6927681

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