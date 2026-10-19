العربی الجدید ادعا کرد؛ گشایش احتمالی در مذاکرات ایران و آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، برخی منابع مسئول و آگاه از تلاش‌های میانجیگری میان آمریکا و ایران به العربی الجدید اعلام کردند که انتظار می‌رود در چارچوب تلاش‌های مستمر میانجیگران در قطر و پاکستان برای توقف تنش‌ها میان واشنگتن و تهران، طی هفته جاری گشایشی در این روند حاصل شود.

این منابع که خواستند هویتشان فاش نشود، تاکید کردند که تلاش‌های میانجیگری برای کاهش اختلافات میان دو طرف و ترغیب آنها به ارائه امتیازهای متقابل با هدف جلوگیری از ازسرگیری جنگ میان ایران و آمریکا ادامه دارد.

این منابع با وجود تداوم ادبیات تهدیدآمیز میان واشنگتن و تهران و نگرانی‌ها از احتمال ازسرگیری جنگ علیه ایران پس از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در سوم نوامبر آینده، بعید دانستند که منطقه در شرایط کنونی شاهد تشدید تنش‌ها باشد.