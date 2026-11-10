سردار یحیی الهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی اقدامات اطلاعاتی مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر کردستان، سه نفر که در زمینه خرید و فروش مواد مخدر صنعتی در سطح استان فعالیت داشتند، شناسایی شدند.

وی افزود: مأموران پس از انجام بررسی‌های لازم و هماهنگی با مراجع قضایی، طی عملیاتی ضربتی به مخفیگاه این افراد در یکی از محلات سنندج ورود کرده و هر سه متهم را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی کردستان با اشاره به کشف ۱۳ کیلو و ۷۴۷ گرم ماده مخدر شیشه در بازرسی از محل اختفای متهمان، بیان کرد: افراد دستگیرشده به همراه پرونده تشکیل‌شده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.