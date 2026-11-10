به گزارش خبرنگار مهر، آیین تکریم و معارفه مدیرکل زندان‌های استان سمنان با حضور رئیس سازمان زندان‌ها، حجت‌الاسلام‌ محمدصادق اکبری رئیس‌ کل دادگستری استان و جمعی از مسئولان قضایی و مدیران استانی برگزار شد.

در این مراسم ضمن قدردانی از خدمات و تلاش‌های امید کهربایی در دوران تصدی این مسئولیت، غلامرضا سرلک به‌عنوان مدیرکل جدید زندان‌های استان سمنان معرفی شد.

رئیس سازمان زندان‌ها در این مراسم با تأکید بر ضرورت توجه به اهداف اصلاحی و تربیتی زندانبانی اظهار کرد: فلسفه مجازات حبس صرفاً محدود کردن آزادی افراد نیست، بلکه اصلاح، تربیت و باز اجتماعی کردن زندانیان و فراهم کردن زمینه بازگشت سالم آنان به جامعه از اهداف اصلی این مجازات است.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه مدیریت جمعیت کیفری استان سمنان، بر تداوم برنامه‌های اصلاحی و تربیتی تأکید کرد و سرمایه انسانی را از ارکان اصلی تحقق اهداف سازمان دانست.

رئیس سازمان زندان‌ها همچنین توجه به مسائل معیشتی، رفاهی و حرفه‌ای کارکنان را از الزامات ارتقای کیفیت خدمات در مجموعه زندان‌ها عنوان کرد.

رئیس کل دادگستری استان سمنان نیز در این مراسم کاهش جمعیت کیفری و توسعه مجازات‌های جایگزین حبس را از راهبردهای مهم دستگاه قضایی دانست و گفت: استفاده از مجازات حبس باید هدفمند، متناسب و در چارچوب قانون باشد و زندان محل نگهداری افرادی باشد که حضور آنان در جامعه امنیت و آسایشگاه عمومی را به مخاطره می‌اندازد.

حجت‌الاسلام‌ محمد صادق اکبری با اشاره به پیامدهای استفاده غیرضروری از مجازات حبس افزود: افزایش جمعیت کیفری علاوه بر تحمیل هزینه‌های اقتصادی، می‌تواند زمینه ارتباطات آسیب‌زا و انتقال تجربه‌های مجرمانه میان زندانیان را فراهم کند؛ بنابراین طبقه‌بندی مناسب زندانیان و تقویت برنامه‌های فرهنگی، قرآنی و تربیتی ضرورت دارد.

وی توسعه اشتغال زندانیان را نیز از محورهای مهم اصلاح و بازپروری برشمرد و بیان کرد: ایجاد فرصت‌های شغلی در دوران حبس علاوه بر حفظ مهارت‌های حرفه‌ای زندانیان، به حمایت معیشتی از خانواده‌های آنان و تسهیل بازگشتشان به زندگی سالم کمک می‌کند.

رئیس کل دادگستری استان سمنان همچنین خواستار کاهش ورودی زندان‌ها، افزایش خروج زندانیان واجد شرایط و استفاده بیشتر از ظرفیت‌های قانونی برای اجرای مجازات‌های جایگزین حبس شد و بر ضرورت مشارکت صنایع و واحدهای تولیدی استان در ایجاد فرصت‌های اشتغال برای زندانیان تأکید کرد.

اکبری در بخش دیگری از سخنان خود، رفع مشکلات زیرساختی و تجهیزاتی زندان‌های استان، تأمین نیروی انسانی و امکانات مورد نیاز کانون اصلاح و تربیت و تخصیص اعتبارات پیش‌بینی‌شده را از مطالبات مهم این مجموعه عنوان کرد.

وی حمایت از خانواده‌های نیازمند زندانیان را نیز اقدامی موثر در کاهش آسیب‌های اجتماعی دانست و خواستار همکاری بیشتر دستگاه‌های اجرایی و بخش تولید در این زمینه شد.

در ادامه این مراسم، امید کهربایی گزارشی از عملکرد دوران مسئولیت خود در حوزه‌های مدیریتی، عمرانی، اصلاحی و تربیتی ارائه کرد و غلامرضا سرلک نیز ضمن قدردانی از اعتماد صورت‌گرفته، بر پیگیری برنامه‌های سازمان زندان‌ها و ارتقای خدمات اصلاحی و تربیتی تأکید کرد.

در پایان این آیین، حکم انتصاب غلامرضا سرلک ابلاغ و از خدمات امید کهربایی تجلیل شد.