حوادث کار اصفهان ۴۰ درصد کاهش یافت

رضا برزوئیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مباحث مطرح‌شده پیرامون آمار حوادث کار در استان اظهار کرد: بررسی دقیق و کارشناسی حوادث ناشی از کار نشان می‌دهد که بر اساس اطلاعات ثبت‌شده در سامانه بازرسی کار این اداره‌کل (اعلام‌شده از سوی مراجع قضائی، انتظامی، سازمان تأمین اجتماعی و سایر مراجع)، طی پنج ماهه نخست سال جاری ۱۶ فقره حادثه ناشی از کار به ثبت رسیده است؛ در حالی که در مدت مشابه سال گذشته این آمار ۲۷ فقره بوده که این رقم نه‌تنها افزایشی نداشته، بلکه بیانگر کاهش بیش از ۴۰ درصدی حوادث ناشی از کار در سطح استان است.

وی در خصوص تفاوت آمارهای منتشرشده از سوی برخی مراجع افزود: گزارش‌هایی که بر مبنای اطلاعات سازمان پزشکی قانونی تهیه و منتشر می‌شوند، به دلیل عدم صلاحیت مرجعیت این سازمان در احراز حادثه کار، منطبق بر تعاریف صریح و قانونی «حوادث ناشی از کار» نیستند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان با استناد به قوانین موجود تصریح کرد: مطابق ماده ۶۰ قانون تأمین اجتماعی، حادثه ناشی از کار به حادثه‌ای اطلاق می‌شود که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه‌شده اتفاق بیفتد؛ همچنین بر اساس مواد ۲، ۳، ۴ و بند «هـ» ماده ۹۶ قانون کار، بررسی حوادث ناشی از کار صرفاً برای کارگاه‌ها و کارگران مشمول قانون کار، در صلاحیت تخصصی بازرسان کار این اداره‌کل است؛ بنابراین احراز و تشخیص ناشی از کار بودن حوادث حتماً باید توسط مراجع ذی‌صلاح قانونی صورت پذیرد.

برزوئیان همچنین به متأثر شدن برخی کارگاه‌ها از شرایط خاص کشور اشاره کرد و گفت: با توجه به تحمیل جنگ غیرقانونی به کشور، شماری از کارگاه‌ها در استان اصفهان در اثر حملات متأثر و دچار آسیب شدند که بخشی از آمارهای متفرقه منتشرشده ناشی از این موضوع بوده و کاملاً خارج از تعریف و شمول قانونی حوادث ناشی از کار قرار می‌گیرد.

