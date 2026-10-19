اجرای کشت مستقیم گندم دیم در ۴ هکتار از اراضی الیگودرز

به گزارش خبرنگار مهر، ندا محمدی پور عصر امروز دوشنبه در جریان بازدید از سایت الگویی کشاورزی حفاظتی گندم دیم در سطح چهار هکتار از اراضی شهرستان الیگودرز، با اشاره به اهمیت توسعه کشاورزی حفاظتی اظهار داشت: کشت مستقیم بدون خاک‌ورزی، در کنار حفظ بقایای گیاهی در سطح خاک و رعایت تناوب زراعی، به حفاظت از منابع آب و خاک و پایداری تولید در مزارع دیم کمک می‌کند.

وی افزود: اجرای سایت‌های الگویی با مشارکت کشاورزان پیشرو، زمینه مناسبی برای ترویج روش‌های نوین کشت و انتقال تجربه‌های عملی به سایر بهره‌برداران فراهم می‌کند و می‌تواند در گسترش کشاورزی حفاظتی در مزارع دیم استان مؤثر باشد.

حفاظت از منابع خاک و آب با روش‌های نوین کشت

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی لرستان ، گفت: اجرای این سایت الگویی در سطح چهار هکتار از اراضی الیگودرز، با هدف توسعه کشاورزی حفاظتی، کاهش هزینه‌های تولید و ترویج روش‌های کشت پایدار در مزارع گندم دیم انجام شده است.

محمدی پور،افزود: کشاورزی حفاظتی با تکیه بر کاهش عملیات خاک‌ورزی، حفظ بقایای گیاهی و رعایت تناوب زراعی، رویکردی برای حفاظت از منابع پایه تولید و بهبود پایداری فعالیت‌های کشاورزی به شمار می‌رود.