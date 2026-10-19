https://mehrnews.com/x3dnwy ۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۳۲ کد مطلب 6983310 استانها خراسان شمالی استانها خراسان شمالی ۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۳۲ شب ۲۳۳ از اجتماعات خیابانی مردم شیروان شیروان- مردم شیروان در دویست و سی و سومین شب اجتماعات خیابانی با حضور در میدان اقتدار حماسه آفرینی کردند. دریافت 21 MB کد مطلب 6983310 کپی شد مطالب مرتبط ۲۳۲ شب از حماسه ایستادگی شیروانیها در میدان حسنزاده: بسیج در محرومیتزدایی و تولید امنیت نقش اثرگذار ایفا میکند فرمانده جدید ناحیه مقاومت بسیج شیروان معرفی شد قرار شیروانیها در ایستگاه ۲۳۱ برچسبها تجمع مردمی ایران شیروان
نظر شما