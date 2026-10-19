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۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۳۲

شب ۲۳۳ از اجتماعات خیابانی مردم شیروان

شب ۲۳۳ از اجتماعات خیابانی مردم شیروان

شیروان- مردم شیروان در دویست و سی و سومین شب اجتماعات خیابانی با حضور در میدان اقتدار حماسه آفرینی کردند.

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کد مطلب 6983310

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