  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۰:۲۹

شیروانی‌ها ایستاده در میدان اقتدار در قرار ۲۳۴

شیروانی‌ها ایستاده در میدان اقتدار در قرار ۲۳۴

شیروان- مردم شیروان در قرار ۲۳۴ با حضور در سنگر خیابان، همچنان در میدان اقتدار ایستادگی و حماسه‌آفرینی می کنند.

دریافت 19 MB
کد مطلب 6984545

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها