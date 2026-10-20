https://mehrnews.com/x3dp2L ۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۰:۲۹ کد مطلب 6984545 استانها خراسان شمالی استانها خراسان شمالی ۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۰:۲۹ شیروانیها ایستاده در میدان اقتدار در قرار ۲۳۴ شیروان- مردم شیروان در قرار ۲۳۴ با حضور در سنگر خیابان، همچنان در میدان اقتدار ایستادگی و حماسهآفرینی می کنند. دریافت 19 MB کد مطلب 6984545 کپی شد مطالب مرتبط شب ۲۳۳ از اجتماعات خیابانی مردم شیروان ۲۳۲ شب از حماسه ایستادگی شیروانیها در میدان حسنزاده: بسیج در محرومیتزدایی و تولید امنیت نقش اثرگذار ایفا میکند فرمانده جدید ناحیه مقاومت بسیج شیروان معرفی شد برچسبها شیروان تجمع مردمی ایران
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