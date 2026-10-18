فرمانده جدید ناحیه مقاومت بسیج شیروان معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسمی که صبح یکشنبه در محل سالن غدیر و با حضور فرماندار، جمعی از فرماندهان نظامی و انتظامی، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران و مدیران دستگاه‌های اجرایی برگزار شد، سرهنگ دوم پاسدار پوریا حسن‌زاده به عنوان فرمانده جدید معرفی و از خدمات و تلاش‌های سرهنگ علی دارابی، فرمانده پیشین، تقدیر شد.

در ادامه این مراسم، ضمن قرائت پیام و تقدیر از زحمات فرمانده سابق، بر لزوم تداوم مسیر خدمت‌رسانی، ارتقای ظرفیت‌های بسیج، ساماندهی و آموزش نیروهای مردمی و تقویت ارتباط با مردم و اقشار مختلف جامعه تأکید شد.

فرمانده سابق ناحیه مقاومت بسیج سپاه شیروان نیز در این آیین اظهار کرد: امید نقش مهمی در تحقق موفقیت‌ها دارد و هیچ موفقیتی حاصل نمی‌شود مگر اینکه امیدوار باشیم.

وی در ادامه افزود: بیش از هفت ماه است که مردم شیروان در شبانه‌روز در پای میدان حضور دارند و به خنثی شدن توطئه‌های دشمن که علیه ما به راه انداخته‌اند، کمک و تلاش بسیاری کردند.

دارابی با قدردانی از ایثارگران، بازنشستگان، خانواده‌های والامقام شهدا و مردم شیروان خاطرنشان کرد: از زمان حضورم در شیروان با همدلی، همراهی و همفکری مطلوبی که بین مسئولان وجود دارد تا حد امکان مشکلات و مسائل شهر حل شده است.

گفتنی است ناحیه مقاومت بسیج سپاه شیروان در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، امدادی و خدمت‌رسانی به مناطق محروم فعالیت دارد و در مناسبت‌های مختلف نقش مؤثری در اجرای برنامه‌های مردمی ایفا می‌کند.