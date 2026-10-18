به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پوریا حسن‌زاده پیش از ظهر یک‌شنبه در مراسم معارفه فرمانده جدید ناحیه مقاومت بسیج شیروان که در سالن اجتماعات غدیر برگزار شد، اظهار کرد: با کمک مسئولان و مردم شیروان برای پیشبرد مسئولیت خود چهار ویژگی را در نظر دارم که انقلابی‌گری به معنای استواری در دفاع از ارزش‌ها و اصول، آرمان‌گرایی همراه با واقع‌بینی، تصمیم‌گیری بصیرت‌محور، برنامه‌ریزی عقلانی و اقدام جهادی، اولین ویژگی است.

وی دومین ویژگی را اقتدار دانست و گفت: فرمانده مقتدر کسی است که پیش از مطالبه، پاسخگوی مسئولیت خود باشد و با بهره‌گیری از تجربه پیشکسوتان و کمک جوانان انقلابی، در شرایط دشوار کنونی تصمیم‌گیری کند.

سرهنگ حسن‌زاده افزود: اعتماد مردم سرمایه اجتماعی بزرگی است و با ویژگی مردم‌محوری نه‌تنها مردم مخاطب برنامه‌ها قرار خواهند گرفت، بلکه بخش مهمی از پشتوانه خدمت و ظرفیت انسانی می‌شوند.

وی تأکید کرد: بسیج باید در عرصه‌های محرومیت‌زدایی، فعالیت‌های فرهنگی، تقویت همبستگی اجتماعی و تولید امنیت مردم، نقش پایه ایفا کند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شیروان ادامه داد: بدون جاری بودن معنویت در متن همه فعالیت‌ها، تحقق سه ویژگی دیگر غیرممکن است و لذا فرمانده باید خود پیشگام در پیاده‌سازی معنویت باشد.