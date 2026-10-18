  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۰۹

حسن‌زاده: بسیج در محرومیت‌زدایی و تولید امنیت نقش اثرگذار ایفا می‌کند

حسن‌زاده: بسیج در محرومیت‌زدایی و تولید امنیت نقش اثرگذار ایفا می‌کند

شیروان- فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شیروان گفت: بسیج باید در عرصه‌های محرومیت‌زدایی، فعالیت‌های فرهنگی، تقویت همبستگی اجتماعی و تولید امنیت مردم نقش پایه ایفا کند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پوریا حسن‌زاده پیش از ظهر یک‌شنبه در مراسم معارفه فرمانده جدید ناحیه مقاومت بسیج شیروان که در سالن اجتماعات غدیر برگزار شد، اظهار کرد: با کمک مسئولان و مردم شیروان برای پیشبرد مسئولیت خود چهار ویژگی را در نظر دارم که انقلابی‌گری به معنای استواری در دفاع از ارزش‌ها و اصول، آرمان‌گرایی همراه با واقع‌بینی، تصمیم‌گیری بصیرت‌محور، برنامه‌ریزی عقلانی و اقدام جهادی، اولین ویژگی است.

وی دومین ویژگی را اقتدار دانست و گفت: فرمانده مقتدر کسی است که پیش از مطالبه، پاسخگوی مسئولیت خود باشد و با بهره‌گیری از تجربه پیشکسوتان و کمک جوانان انقلابی، در شرایط دشوار کنونی تصمیم‌گیری کند.

سرهنگ حسن‌زاده افزود: اعتماد مردم سرمایه اجتماعی بزرگی است و با ویژگی مردم‌محوری نه‌تنها مردم مخاطب برنامه‌ها قرار خواهند گرفت، بلکه بخش مهمی از پشتوانه خدمت و ظرفیت انسانی می‌شوند.

وی تأکید کرد: بسیج باید در عرصه‌های محرومیت‌زدایی، فعالیت‌های فرهنگی، تقویت همبستگی اجتماعی و تولید امنیت مردم، نقش پایه ایفا کند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شیروان ادامه داد: بدون جاری بودن معنویت در متن همه فعالیت‌ها، تحقق سه ویژگی دیگر غیرممکن است و لذا فرمانده باید خود پیشگام در پیاده‌سازی معنویت باشد.

کد مطلب 6981419

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها