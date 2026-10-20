به گزارش خبرنگار مهر، آیین سومین جایزه ملی ثریا صبح امروز در دانشگاه علم و صنعت برگزار شد.



محمود شکریه، رئیس دانشگاه علم و صنعت، در این مراسم با اشاره به اهمیت جذب دانشجویان بین‌الملل، بر ضرورت توسعه خدمات رفاهی، گسترش همکاری‌های آموزشی و پژوهشی، بازاریابی هدفمند و حفظ کیفیت آموزش تأکید کرد.



وی با بیان اینکه دانشگاه‌ها باید بتوانند خدمات رفاهی مناسبی به دانشجویان داخلی و خارجی ارائه کنند، اظهار کرد: ارائه خدماتی مانند خوابگاه، غذا و سفرهای دانشجویی برای آشنایی بیشتر دانشجویان خارجی با فرهنگ ایران، هزینه‌هایی به همراه دارد.



رئیس دانشگاه علم و صنعت با اشاره به ظرفیت‌های موجود در زمینه جذب دانشجویان خارجی افزود: در حال حاضر، بخش عمده‌ای از دانشجویان خارجی کشور از طیف محدودی از کشورها جذب می‌شوند، در حالی که دانشجویان کشورهای مختلف نیز می‌توانند به افزایش این آمار کمک کنند. امیدواریم بتوانیم نقاط ضعف موجود را برطرف کنیم و از فرصت‌های پیش رو، به‌ویژه در کشورهای همسایه، بهره ببریم.



شکریه با اشاره به تحولات دانشگاه‌ها در حوزه آموزش و پژوهش تصریح کرد: در دوره کرونا، آموزش مجازی را به‌خوبی تجربه کردیم و توانستیم زیرساخت‌های لازم، از جمله سرورها و امکانات مورد نیاز برای ارائه دروس را فراهم کنیم. این تجربه ارزشمند فرصتی فراهم کرده است تا بتوانیم آموزش را به‌صورت حضوری و مجازی ارائه دهیم.



وی ادامه داد: برای جذب دانشجویان بین‌الملل، لزوماً نباید تنها بر دوره‌های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تمرکز کنیم. دوره‌های مهارتی و کوتاه‌مدت کاربردی نیز ظرفیت مناسبی برای تربیت نیروهای تکنسینی کشورهای دیگر دارند و باید بیشتر مورد توجه قرار گیرند.



رئیس دانشگاه علم و صنعت با تأکید بر اهمیت تمرکز بر کشورهای پرجمعیت گفت: با توجه به ارتباطات دیپلماتیک کشور با سایر کشورها، تمرکز بر کشورهایی مانند هند و پاکستان می‌تواند در توسعه جذب دانشجویان بین‌الملل مؤثر باشد.



شکریه همچنین مشکلات بانکی را یکی از موانع جذب دانشجویان خارجی دانست و اظهار کرد: ما بارها این موضوع را با وزارت عتف مطرح کرده‌ایم و خوشبختانه راهکارهایی در این زمینه در نظر گرفته شده که تا حدودی روند کار را روان‌تر کرده است. باید بررسی شود که چرا شهریه دانشجویان خارجی به ریال دریافت شود، در حالی که دانشگاه‌ها می‌توانند شهریه را به ارز دریافت کنند. در این شرایط، بخشی از منافع دانشگاه‌ها از دست می‌رود.



وی با اشاره به ضرورت فعالیت رسانه‌ای برای معرفی توانمندی‌های علمی کشور بیان کرد: باید فعالیت‌های رسانه‌ای جدی انجام شود تا چهره واقعی ایران و سطح علمی دانشگاه‌های کشور به دنیا معرفی شود. دستاوردهای دانشمندان ایرانی، حضور پژوهشگران کشور در میان دانشمندان یک درصد و یک‌دهم درصد برتر و انتشار تحقیقات در مجلات درجه یک، نشان‌دهنده توان علمی کشور است.



رئیس دانشگاه علم و صنعت افزود: در مقابل، برخی تبلیغات تلاش می‌کنند ایران را کشوری عقب‌افتاده نشان دهند و چهره کشور را تخریب کنند. باید با فعالیت رسانه‌ای مناسب، توانمندی‌های علمی خود را معرفی کنیم و به این تبلیغات پاسخ دهیم.



شکریه در ادامه با اشاره به هدف تربیت ۳۲۰ هزار دانشجو در برنامه هفتم توسعه تأکید کرد: تحقق این هدف نباید به کیفیت آموزش لطمه بزند. نباید صرفاً به کمیت توجه کنیم و تعداد مشخصی دانشجو را آموزش دهیم و فارغ‌التحصیل کنیم؛ بلکه باید کیفیت آموزش به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد.



وی با اشاره به ایجاد معاونت بین‌الملل در دانشگاه گفت: این معاونت ایجاد شده است تا بتواند با همکاری وزارت علوم و سایر نهادها، زمینه پیشبرد اهداف بین‌المللی دانشگاه را فراهم کند.



رئیس دانشگاه علم و صنعت همچنین بر ضرورت گسترش آموزش زبان فارسی در دانشگاه‌های خارج از کشور تأکید کرد و گفت: خوشبختانه در چند دانشگاه، زبان فارسی تدریس می‌شود، اما باید این روند توسعه پیدا کند. همچنین باید با توجه به نیاز دانشجویان، از جمله دانشجویان عرب‌زبان، برای آموزش زبان فارسی و انگلیسی برنامه‌ریزی کنیم.



شکریه بازاریابی هدفمند را یکی از وظایف مهم دانشگاه‌ها در حوزه جذب دانشجویان بین‌الملل دانست و افزود: جذب دانشجو نیازمند برنامه‌ریزی و بازاریابی هدفمند است و باید برای معرفی ظرفیت‌های دانشگاه‌های کشور در سطح بین‌المللی تلاش کنیم.



وی با تأکید بر اهمیت هدف‌گذاری جذب ۳۲۰ هزار دانشجوی بین‌الملل در برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: این هدف صرفاً یک موضوع نمادین یا یک کلیشه نیست، بلکه مسئولیتی مهم بر عهده دانشگاه‌هاست. در صدر این مسئولیت، انتقال فرهنگ کشور به کشورهای دیگر، به‌ویژه کشورهای همسایه، قرار دارد.

رئیس دانشگاه علم و صنعت خاطرنشان کرد: وظیفه مهم دانشگاه‌ها، تربیت نیروی انسانی است که در آینده بتوانند به مدیران ارشد کشورهای خود تبدیل شوند و امور آن کشورها را اداره کنند. این افراد باید با فرهنگی آشنا شوند که بر استقلال و آزادی کشورها تأکید دارد و سلطه و اقداماتی را که با هدف تخریب استقلال کشورها انجام می‌شود، نمی‌پذیرد. انتقال این فرهنگ، از وظایف دانشگاه‌های کشور است.