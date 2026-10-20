مهلت فراخوان یازدهمین نشست دانشمندان جوان بریکس ۲۰۲۶ تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، با حمایت سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی، یازدهمین نشست دانشمندان جوان بریکس (BRICS YSF ۲۰۲۶) از ۲۵ تا ۲۹ آبان‌ماه ۱۴۰۵، برابر با ۱۶ تا ۲۰ نوامبر ۲۰۲۶، در شهر بنگلور هند برگزار می‌شود. این نشست به میزبانی مؤسسه ملی مطالعات پیشرفته بنگلور (NIAS) و تحت نظارت وزارت علوم و فناوری دولت هند (DST) برگزار خواهد شد. پیش از این، زمان برگزاری نشست ۱۱ تا ۱۵ آبان‌ماه ۱۴۰۵ اعلام شده بود.

این رویداد با هدف تقویت همکاری‌های علمی بین‌المللی میان دانشمندان جوان کشورهای عضو بریکس، تبادل تجربیات پژوهشی و شناسایی فرصت‌های نوظهور علمی و فناورانه برگزار می‌شود. توسعه شبکه‌های پژوهشی فراملی، ارتقای مهارت‌های حرفه‌ای پژوهشگران جوان و گسترش همکاری‌های علمی برای مقابله با چالش‌های جهانی نیز از دیگر اهداف این نشست است. زبان رسمی ارائه مطالب در این رویداد انگلیسی خواهد بود.

محورهای موضوعی یازدهمین نشست دانشمندان جوان بریکس در سه حوزه اصلی تعریف شده است. نخستین محور، «علم در عصر واقعیت مصنوعی» است که موضوعاتی از جمله هوش مصنوعی، مدل‌های مولد، دوقلوهای دیجیتال، واقعیت گسترده و غوطه‌ور، داده‌های مصنوعی، همکاری انسان و هوش مصنوعی، یکپارچگی و بازتولیدپذیری علمی و استفاده مسئولانه از هوش مصنوعی مولد را در بر می‌گیرد.

دومین محور با عنوان «زیست‌شناسی به‌عنوان پلتفرم جدید تولید» به موضوعاتی مانند زیست‌شناسی مصنوعی، زیست‌تولید، تخمیر دقیق، سامانه‌های بدون سلول، مواد زیستی، تولید مواد شیمیایی و سوخت‌های زیستی، تولید پایدار غذا، میکروارگانیسم‌ها و سلول‌های مهندسی‌شده و اقتصاد زیستی چرخشی اختصاص دارد.

سومین محور، «سازگاری با اقلیم به‌عنوان مرز جدید فناوری‌های عمیق» است. این حوزه موضوعاتی همچون زیرساخت‌های مقاوم در برابر تغییرات اقلیمی، مدل‌سازی پیشرفته اقلیم، سامانه‌های هشدار زودهنگام، کشاورزی و سامانه‌های غذایی مقاوم، امنیت آب، کاهش خطر بلایا، شهرهای مقاوم اقلیمی، سازگاری با گرما، ارتباط اقلیم و سلامت، سامانه‌های انرژی مقاوم، فناوری‌های سنجش از دور و ژئوفضایی و ارزیابی خطرات اقلیمی مبتنی بر هوش مصنوعی را شامل می‌شود.

بر اساس شرایط اعلام‌شده، متقاضیان باید تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۶ کمتر از ۴۰ سال سن داشته باشند و تابعیت یکی از کشورهای عضو بریکس، اعم از تابعیت اصلی یا اکتسابی، یا اقامت دائم یکی از این کشورها را دارا باشند. داشتن مدرک دکتری، تسلط کامل به زبان انگلیسی و برخورداری از تجربه حضور در رویدادهای بین‌المللی مشابه نیز از دیگر شرایط شرکت در این نشست است.

متقاضیان برای شرکت در این نشست باید فرم درخواست را تکمیل و امضا کنند و آن را به همراه رزومه یا شرح‌حال علمی، عکس و توضیحی کوتاه درباره محور موضوعی انتخاب‌شده و موضوع پیشنهادی برای سخنرانی ارسال کنند. تمامی مدارک باید به زبان انگلیسی تهیه شوند.

بر اساس دستورالعمل اعلام‌شده، مهلت ارسال مدارک حداکثر تا ۲ آبان‌ماه ۱۴۰۵ تعیین شده است. متقاضیان باید مدارک خود را به نشانی ایمیل info@sti-brics.ir ارسال کنند.

همچنین متقاضیان می‌توانند پس از مطالعه کامل فراخوان و فرم درخواست، در صورت وجود هرگونه پرسش یا ابهام، با آقای رجبی از طریق شماره تلفن ۶۱۰۰۸۲۰۵ تماس بگیرند.

یازدهمین نشست دانشمندان جوان بریکس فرصتی برای تبادل دانش و تجربه، گسترش ارتباطات پژوهشی و تقویت همکاری‌های علمی میان پژوهشگران جوان کشورهای عضو بریکس فراهم می‌کند.