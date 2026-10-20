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۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۵۷

بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا

رکابزنان ایران صاحب ۲ مدال نقره و برنز شدند

رکابزنان ایران صاحب ۲ مدال نقره و برنز شدند

مسابقات پارادوچرخه سواری در بازی های پاراآسیایی برای ایران با کسب دو مدال نقره و برنز همراه بود.

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان دومین روز بازی های پارااسیایی و در مسابقات دوچرخه سواری ماده تعقیبی انفرادی ۴۰۰۰ متر مردان کلاس C۴، بهروز فرزاد در دیدار نهایی با محمد فضلی امام‌الدین از اندونزی رقابت کرد و به مدال نقره دست یافت. این نخستین مدال پارادوچرخه سواری ایران در بازی های پاراآسیایی به حساب می اید.

فرزاد پیش از این در مرحله مقدماتی با ثبت زمان ۵ دقیقه و یک ثانیه و ۵۸۴ هزارم ثانیه، در جایگاه دوم قرار گرفته و به‌عنوان یکی از دو رکابزن برتر راهی فینال شده بود.

همچنین در تایم‌تریل ۱۰۰۰ متر مردان کلاس B محمد دلیر و رضا رشنو که د رمرحله مقدماتی به عنوان ششم دست یافته بودند، در فینال با کسب عنوان سوم و مدال برنز به کار خود پایان دادند. این مدال با تنها ۱۵ صدم ثانیه نسبت به تیم دوم به دست آمد.

کد مطلب 6983707

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