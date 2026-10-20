به گزارش خبرنگار مهر، احمد خورگامی پیش از ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامه‌های این هیئت برای توسعه ورزش قهرمانی و همگانی، از میزبانی رقابت‌های لیگ برتر دوچرخه‌سواری و لیگ جوانان جاده در نیمه آبان خبر داد.

وی اظهار کرد: استان قزوین از ۱۴ تا ۱۷ آبان میزبان تیم‌های شرکت‌کننده در این رقابت‌ها خواهد بود. در لیگ برتر ۱۳ تیم و در لیگ جوانان ۱۱ تیم حضور دارند و در مجموع حدود ۳۵۰ ورزشکار، مربی، سرپرست و عوامل اجرایی به مدت چهار روز در قزوین اقامت خواهند داشت.

خورگامی با دعوت از مردم برای تماشای مسابقات گفت: امیدواریم با استفاده از ظرفیت میزبانی و حمایت علاقه‌مندان، تیم قزوین بتواند جایگاه خود را در جدول رقابت‌ها ارتقا دهد.

یارا قزوین در جایگاه دوم لیگ برتر

رئیس هیئت دوچرخه‌سواری استان قزوین با اشاره به حضور تیم یارا در لیگ برتر گفت: این تیم در دومین سال حضور خود، با برنامه‌ریزی جدی‌تر و حرفه‌ای‌تر وارد رقابت‌ها شده و اکنون در جایگاه دوم جدول قرار دارد.

وی با اشاره به حضور تیم‌های قدرتمندی مانند سپاهان، گل‌گهر سیرجان، پتروشیمی تبریز، استقلال تهران و دانشگاه آزاد اسلامی در لیگ برتر افزود: رقابت در این لیگ جدی است و تیم یارا برای رسیدن به صدر جدول و کسب عنوان قهرمانی تلاش می‌کند.

خورگامی همچنین از حضور تیم یارا در لیگ جوانان جاده خبر داد و گفت: این تیم در میانه جدول قرار دارد و تلاش می‌کنیم با پرورش و آماده‌سازی دوچرخه‌سواران جوان، زمینه استفاده از ظرفیت آنان را در سال‌های آینده لیگ برتر فراهم کنیم.

هفت میزبانی کشوری در سال گذشته

رئیس هیئت دوچرخه‌سواری استان قزوین با اشاره به عملکرد این هیئت در سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: در این سال، استان هفت میزبانی کشوری از جمله مسابقات قهرمانی نوجوانان، انتخابی تیم ملی و مراحل مختلف رقابت‌های لیگ و جایزه بزرگ را برعهده داشت.

وی همچنین از برنامه احداث پیست کوهستان در بوستان ملی خبر داد و گفت: اجرای این طرح که می‌تواند به توسعه رشته کوهستان و میزبانی مسابقات کمک کند، به دلیل شرایط ناشی از جنگ و مسائل مرتبط با آن متوقف شده است.

خورگامی با اشاره به سابقه قزوین در شکل‌گیری و توسعه دوچرخه‌سواری کوهستان در کشور، احیای این رشته را از برنامه‌های هیئت دانست و بر ضرورت تقویت زیرساخت‌ها و حمایت از ورزشکاران این حوزه تأکید کرد.

توسعه دوچرخه‌سواری همگانی در شهرستان‌ها

وی با بیان اینکه برنامه‌های دوچرخه‌سواری همگانی در طول هفته ادامه دارد، گفت: هفته گذشته دو همایش به مناسبت هفته انتظامی و روز جهانی کودک برگزار شد و هیئت در کنار برنامه‌های قهرمانی، توسعه فعالیت‌های همگانی را نیز دنبال می‌کند.

رئیس هیئت دوچرخه‌سواری استان قزوین افزود: برای برگزاری رویدادهای بیشتر در شهرستان‌ها برنامه‌ریزی شده و تا پایان سال، سه رویداد در شهرهای اقبالیه، بوئین‌زهرا و یکی دیگر از شهرهای استان برگزار خواهد شد. همچنین فعال‌سازی هیئت‌های شهرستانی و برگزاری برنامه‌ها در مناطق مختلف استان در دستور کار قرار دارد.

خورگامی از برنامه برگزاری مسابقه کوهستان در روز جمعه نیز خبر داد و گفت: تلاش می‌کنیم با همکاری شوراها و شهرداری‌ها، فرصت مشارکت علاقه‌مندان در رویدادهای دوچرخه‌سواری را افزایش دهیم.

ساماندهی گروه‌های دوچرخه‌سواری استان

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به افزایش گروه‌های دوچرخه‌سواری در قزوین اظهار کرد: بیش از ۲۰ گروه در استان فعالیت دارند و در کنار برنامه سه‌شنبه‌ها که سابقه‌ای حدود ۱۰ ساله دارد، گروه‌های مختلفی نیز برای برنامه‌های پایان هفته شکل گرفته‌اند.

خورگامی با اشاره به محدودیت حضور دانش‌آموزان و برخی علاقه‌مندان در برنامه‌های میان‌هفته، از ساماندهی گروه‌های فعال با کمک کمیته‌های هیئت خبر داد و گفت: در تلاشیم با ایجاد سازوکارهای حمایتی، زمینه توسعه بیشتر دوچرخه‌سواری همگانی و تقویت فعالیت این گروه‌ها را فراهم کنیم.

وی در پایان از حمایت مدیرکل ورزش و جوانان استان و پیگیری مسئولان برای توسعه این رشته قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد با تحقق حمایت‌های مورد نیاز، زیرساخت‌ها و جایگاه دوچرخه‌سواری قزوین بیش از پیش ارتقا یابد.