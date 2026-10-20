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۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۱۶

کشف فرار مالیاتی ٣۶۰ میلیارد تومانی از یک واحد تولیدی در قزوین

کشف فرار مالیاتی ٣۶۰ میلیارد تومانی از یک واحد تولیدی در قزوین

رئیس مرکز بازرسی مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از شناسایی فرار مالیاتی یک تولیدکننده دستکش در استان قزوین خبر داد و گفت: ۳۶۰ میلیارد تومان اوراق تشخیص و مطالبه برای این مؤدی صادر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور مالیاتی کشور، سید محمدرضا احمدی رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از شناسایی فرار مالیاتی یک تولیدکننده دستکش در استان قزوین خبر داد.

وی اظهار کرد: برای اجرای بازرسی مالیاتی موضوع ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم یک فعال اقتصادی تولید کننده دستکش که به صورت همزمان از ۶ محل فعالیت مؤدی در استان‌های قزوین، تهران و آذربایجان غربی انجام شده، منجر به شناسایی این مؤدی شده است.

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی گفت: اداره‌کل امور مالیاتی استان قزوین پس از طی فرآیند مراحل رسیدگی مبلغ ۳۶۰ میلیارد تومان اوراق شامل تشخیص و مطالبه شامل اصل و جرایم در منابع مالیاتی عملکرد و ارزش افزوده سال‌های ۱۳۸۸ لغایت ۱۴۰۳ برای این مؤدی صادر کرده است.

کد مطلب 6983725
طیبه بیات

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