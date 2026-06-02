وصول ۳۴۳ میلیارد تومان مالیات از محل مقابله با فرار مالیاتی در کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی فعلهگری عصر سه شنبه در گفتوگو با خبرنگاران اظهار کرد: این میزان درآمد مالیاتی حاصل اقدامات مستمر و هماهنگ در حوزههای نظارتی، بازرسی و رصد فعالیتهای اقتصادی پنهان در سطح استان بوده است.
وی افزود: از مجموع ۳۴۳ میلیارد تومان مالیات وصولشده، ۱۱۲ میلیارد تومان معادل ۳۲.۷ درصد از طریق بازرسیهای موضوع ماده ۱۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم، ۱۰۷ میلیارد تومان معادل ۳۱.۲ درصد از محل فعالیتهای کارگروه استانی مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی و ۷۰ میلیارد تومان معادل ۲۰.۴ درصد نیز از طریق بررسی و رسیدگی به تراکنشهای بانکی مشکوک شناسایی و وصول شده است.
مدیرکل امور مالیاتی کردستان ادامه داد: ۵۴ میلیارد تومان دیگر معادل ۱۵.۷ درصد از مجموع مالیاتهای وصولشده نیز از طریق سایر اقدامات نظارتی و کنترلی از جمله بازنگری و اصلاح اینتاکد مؤدیان، رسیدگی به پروندههای دارای ریسک مالیاتی و بهرهگیری از دادهکاوی و تحلیل اطلاعات اقتصادی به دست آمده است.
فعلهگری با اشاره به نقش مؤثر کارگروه استانی مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی عنوان کرد: این کارگروه با همکاری دستگاههای عضو و از طریق تبادل اطلاعات و اجرای اقدامات مشترک، نقش مهمی در شناسایی فعالیتهای اقتصادی پنهان، کشف پروندههای مهم فرار مالیاتی و صیانت از حقوق بیتالمال ایفا کرده است.
وی فرار مالیاتی را از مهمترین موانع تحقق عدالت اقتصادی دانست و گفت: مقابله با این پدیده علاوه بر افزایش درآمدهای عمومی، زمینهساز رقابت سالم اقتصادی، حمایت از مؤدیان قانونمدار و توزیع عادلانهتر بار مالیاتی در جامعه خواهد بود.
مدیرکل امور مالیاتی کردستان در پایان تأکید کرد: سازمان امور مالیاتی با بهرهگیری از فناوریهای نوین، سامانههای هوشمند و همکاری بیندستگاهی، روند شناسایی مؤدیان پرریسک و مقابله با فرار مالیاتی را با جدیت دنبال میکند و این رویکرد در سالهای آینده نیز ادامه خواهد داشت.
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