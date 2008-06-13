تولید هزار عنوان فیلم کوتاه در انجمن سینمای جوانان ایران

ناصر باکیده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امسال نیز 100 عنوان کارگاه تخصصی برای مدرسین و اساتید دفاتر سینمای جوان در استانهای کشور برگزار می شود.

وی خاطرنشان کرد: شش هزار فیلمساز علاقه مند به رشته فیلمسازی سالانه تحت آموزشهای مستقیم حرفه ای این انجمن قرار می گیرند.

مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران با اشاره به اینکه انجمن سینمای جوانان ایران، آموزش و پرورش سینمای ملی ایران قلمداد می شود تصریح کرد: امسال سه جشنواره منطقه ای فیلمسازی در شهرهای بم، دزفول و بجنورد برگزار می شود.

باکیده با بیان اینکه جشنواره نماز و نیایش و جشنواره بین المللی فیلم کوتاه سینمای جوان اهم برنامه های امسال این انجمن است یادآور شد: به منظور تعامل و تبادل با بازارهای خارجی فیلمسازی، حضور فیلمسازان انجمن را در جشنواره های کلرمن، قرقیزستان و هسته های فیلم و عکس لبنان، سودان و افغانستان را امسال در برنامه داریم.

وی در بخش دیگری از این گفتگو با اشاره به رایزنی با 9 دستگاه اجرایی کشور برای ساخت فیلمهای کوتاه تبیینی آن دستگاهها از ساخت فیلم های کوتاه تبیینی برای بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس، وزارت نفت، ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور و وزارت راه و ترابری در سال جاری توسط انجمن سینمای جوان ایران خبر داد.

مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران با بیان اینکه 15 هزار جوان متقاضی تولید فیلم در کشور وجود دارد در عین حال گفت: قالب جوانان فعال در عرصه فیلمسازی از اعضای اصلی انجمن سینمای جوانان ایران هستند.

به گفته وی، به منظور پاسخگویی به نیاز جوانان و با توجه به کمبود منابع مالی در حوزه سینما، مشارکت دستگاهها و نهادهای دیگر می تواند ضمن اعتلای سینماگران جوان کشور، سبب اطلاع رسانی و تبلیغ دو چندان دستگاه متقاضی باشد.

باکیده گفت: انجمن سینمای جوانان ایران با توجه به گستردگی حضور فیلمسازان جوان فعال در کشور توانایی ساخت و تولید سالانه سه هزار فیلم کوتاه توسط جوانان را دارد.