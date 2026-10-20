«دختر غزه» به فرانسه و آمریکا رفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی پروژه، فیلم کوتاه «دختر غزه» به نویسندگی و کارگردانی حسین بابائیان و تهیه‌کنندگی علیرضا پیشه‌ور به سیزدهمین جشنواره هندایا در فرانسه و دومین فستیوال آتنتیک آمریکا راه پیدا کرد.

سیزدهمین جشنواره هندایا در فرانسه ۲۳ تا ۲۶ مهر برابر با ۱۵ تا ۱۸ اکتبر ۲۰۲۶ برگزار شد و دومین فستیوال آتنتیک آمریکا ۱۴ تا ۱۶ آبان برابر با ۵ تا ۷ نوامبر ۲۰۲۶ برگزار می‌شود.

این فیلم کوتاه، پیش از این در پانزدهمین جشنواره سینماتوگرافی تراس ایتالیا، ششمین جشنواره فیکیماد اسپانیا، چهارمین جشنواره فیلم جوینت نیجریه و بیست و هشتمین دوره جشنواره «این ونتا» در کشور ایتالیا، حضور داشت.

فیلم کوتاه «دختر غزه» در جشنواره فیکیماد اسپانیا که ۲۹ خرداد ۱۴۰۵ برابر با ۱۹ ژوئن ۲۰۲۶ برگزار شد، موفق به کسب دیپلم افتخار شد. همچنین در جشنواره فیلم جوینت نیجریه به جمع چهار فیلم برتر این جشنواره راه پیدا کرد.

«دختر غزه» نگاهی ضدجنگ دارد و بر مفاهیمی چون گذشت و انسانیت تمرکز می‌کند. در دل جنگی که انسان‌ها ناخواسته روبه‌روی یکدیگر قرار گرفته‌اند، هنوز انسانیت، فداکاری و ازخودگذشتگی زنده است؛ چراکه برای ما انسان‌ها، جان همنوعان‌مان همچنان ارزشمند و مهم است.

علیرضا پیشه‌ور، مهرسا مقیم بکلی و رها مقدم، بازیگران این فیلم کوتاه هستند.

عوامل «دختر غزه» عبارتند از نویسنده و کارگردان: حسین بابائیان، تهیه کننده: علیرضا پیشه‌ور، مدیر فیلمبرداری: یونس سبزی، تدوین: پویان شعله‌ور، صداگذار: آرش قاسمی، صدابردار: حمید زیبا کلام، اصلاح رنگ و نور: مهران جبلی، طراح گریم: حجت موسوی، طراح صحنه و لباس: مهرانه عزآباد، موسیقی متن: آرش بابائی، مجری طرح: علیرضا نظارات، دستیار کارگردان: حسین محروقی، منشی صحنه: افسانه قاسمی، مدیر تولید: علی سالاری مقدم، روابط عمومی و مشاور رسانه‌ای: آزاده فضلی، پخش بین‌الملل: فرست اسکرین.