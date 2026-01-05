«دختر غزه» در مراحل پایانی تولید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، فیلم کوتاه «دختر غزه» به نویسندگی و کارگردانی حسین بابائیان و تهیه‌کنندگی علیرضا پیشه‌ور پس از پایان فیلمبرداری و تدوین، در مرحله پایانی پس تولید، صداگذاری و اصلاح رنگ و نور قرار دارد.

فیلمبرداری این فیلم کوتاه در ۲ روز در لوکیشن ابتدای جاده ورامین بعد از شهرری انجام شد. لوکیشن «دختر غزه» و بازسازی و ساخت محله‌ای از غزه نیز در ۲ روز انجام شد.

فیلم کوتاه «دختر غزه» نگاهی ضدجنگ دارد و بر مفاهیمی چون گذشت و انسانیت تمرکز می‌کند. در دل جنگی که انسان‌ها ناخواسته روبه‌روی یکدیگر قرار گرفته‌اند، هنوز انسانیت، فداکاری و ازخودگذشتگی زنده است؛ چراکه برای ما انسان‌ها، جان همنوعان‌مان همچنان ارزشمند و مهم است.

علیرضا پیشه‌ور، مهرسا مقیم بیگلی و رها مقدم، بازیگران این فیلم کوتاه هستند.

عوامل «دختر غزه» عبارتند از نویسنده و کارگردان: حسین بابائیان، تهیه کننده: علیرضا پیشه‌ور، مدیر فیلمبرداری: یونس سبزی، تدوین: پویان شعله‌ور، صداگذار: آرش قاسمی، صدابردار: حمید زیبا کلام، اصلاح رنگ و نور: مهران جبلی، گریم: حجت موسوی، طراح صحنه و لباس: مهرانه عزآباد، موسیقی متن: آرش بابائی، مجری طرح: علیرضا نظارات، مدیر تولید: علی سالاری مقدم، روابط عمومی و مشاور رسانه‌ای: آزاده فضلی.