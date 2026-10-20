دستگیری ۲ متخلف و کشف سلاح غیرمجاز در دماوند

به گزارش خبرنگار مهر، نقی میرزاکریمی، ظهر سه‌شنبه، در جمع خبرنگاران، از دستگیری دو متخلف در جریان عملیات مشترک محیط‌بانان و مأموران پلیس امنیت و کشف یک قبضه سلاح شکاری غیرمجاز و بقایای حیات‌وحش خبر داد.

میرزاکریمی با تشریح جزئیات این عملیات اظهار کرد: در جریان اقدام مشترک نیروهای یگان حفاظت محیط زیست و مأموران پلیس امنیت، یک شکارچی غیرمجاز در روستای مشهد شناسایی و دستگیر شد. در بازرسی‌های انجام‌شده، بخشی از لاشه یک بره قوچ وحشی، لاشه دو قطعه کبک وحشی و تعدادی فشنگ مربوط به سلاح شکاری غیرمجاز کشف و توقیف شد.

وی افزود: در ادامه اقدامات برای شناسایی و برخورد با دارندگان سلاح‌های غیرمجاز، مأموران با دریافت دستور قضایی از مخفیگاه یک متخلف در روستای تمیسیان بازرسی کردند که در جریان آن، یک قبضه سلاح شکاری دولول غیرمجاز کالیبر ۱۲ کشف و ضبط شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست دماوند با قدردانی از همکاری مأموران پلیس امنیت در اجرای این عملیات‌ها خاطرنشان کرد: برای متخلفان پرونده قضایی تشکیل شده و رسیدگی به پرونده‌ها از طریق مراجع قانونی ادامه دارد.