به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی پروژه، نمایش «تاریک روشن» به نویسندگی رسول درویش و کارگردانی سهیل حاتمی و تهیه‌کنندگی مشترک هاتف کلاته و بهزاد جاودان‌فر از ساعت ۲۱ روز پنجشنبه، ۷ آبان‌ در تالار حافظ مجموعه بنیاد رودکی روی صحنه می‌رود.

بازیگران این نمایش محسن رضوی‌نیا، مهسا احمدپور و آیدین نظمی هستند و مجری طرح این نمایش دیاکو خاکی است.

قصه و داستان نمایش ۶۰ دقیقه‌ایِ «تاریک روشن» که چهارمین تجربه کارگردانی تئاتری سهیل حاتمی است روایت شکل‌گیری عشقی میان ایمان و مریم است. ۲ آدم زخمی که در میان تنهایی‌ها و شکست‌های گذشته، آرام‌آرام به هم نزدیک می‌شوند. این رابطه برای هر ۲ تبدیل به فرصتی برای دوباره اعتماد کردن، دوست داشتن و پیدا کردن نوری در دل تاریکی‌های زندگی می‌شود. سهیل حاتمی کارگردانی آثاری همچون فیلم‌های کوتاه «یکی شدن»، «گل» و نمایش‌های «به دنبال دروغگو»، «دروغ پارلمانی»، «زندگی دوگانه اندرو»، «اخبار سن‌ پترزبورگ» را برعهده داشته است. همچنین سهیل حاتمی در فیلم‌های کوتاه «دایناسورها»، «صدا» و نمایش‌های «عروس مردگان»، «فریاد» نیز به عنوان بازیگر حضور داشته است.

از دیگر عوامل این نمایش می‌توان به طراح صحنه: سینا ییلاق‌بیگی، دراماتورژ: تبسم شاهپوری، طراح لباس: مبینا بیک‌زاده، طراح گریم: وحدت سرچونی، روابط عمومی: مریم ناظران، مشاور رسانه: عباسعلی اسکتی، مدیر تبلیغات: امیر پارسائیان‌مهر، طراح گرافیک: جاوید علی‌پور، جانشین تولید: محمد فرهادی، دستیار کارگردان: علیرضا عرب، طراح صدا: سهیل حاتمی، موسیقی: آیدین نظمی اشاره کرد.

پیش فروش اینترنتی نمایش «تاریک روشن» به زودی آغاز می‌شود.