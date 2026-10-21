به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «نیرنگ‌بازها» که روایتی تلخ و طنزآمیز از حوادث سیاسی تاریخ تهران است، تازه‌ترین همکاری ناصر حبیبیان و احسان ملکی به شمار می‌آید. این نمایش به نویسندگی ناصر حبیبیان و کارگردانی مشترک احسان ملکی و ناصر حبیبیان و تهیه‌کنندگی علی اکباتانی از ۱۳ آبان در تماشاخانه ایرانشهر به صحنه می‌رود.

این ۲ هنرمند پیش‌تر با نمایش «هزار شلاق» تجربه‌ای مشترک دیگری را رقم زده‌اند.

«هزار شلاق» نمایش برگزیده سی‌وسومین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر است که سال ۹۴ در تماشاخانه سنگلج روی صحنه رفت و اجرای مجدد خود را سال ۹۶ در سالن ناظرزاده کرمانی تماشاخانه ایرانشهر از سر گرفت.

اکنون این گروه نمایشی با «نیرنگ‌بازها» به صحنه باز می‌گردد؛ اثری که با انتخاب بستر تاریخی و رویکردی طنزآمیز و انتقادی به فساد و مناسبات قدرت، فصل تازه‌ای از فعالیت این گروه را رقم می‌زند.

نمایش «نیرنگ‌بازها» از ۱۳ آبان به تهیه‌کنندگی علی اکباتانی هر شب ساعت ۱۹ در سالن سمندریان تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه می‌رود.