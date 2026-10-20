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۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۱۸

برگزاری کارگاه عکاسی روستایی و عشایری در بجنورد

برگزاری کارگاه عکاسی روستایی و عشایری در بجنورد

بجنورد- دبیر بخش عکس جشنواره ملی فیلم کوتاه و عکس عشایری از برگزاری کارگاه آموزشی عکاسی با محوریت فرهنگ، سبک زندگی و ظرفیت‌های اجتماعی روستاها و عشایر در بجنورد خبر داد.

مسعود جزمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای توجه به ظرفیت‌های فرهنگی، اجتماعی و هنری مناطق روستایی و عشایری و بهره‌گیری از هنر عکاسی برای معرفی سبک زندگی، آیین‌ها و جلوه‌های بومی این مناطق، کارگاه آموزشی «عکاسی در فضاهای روستایی و عشایری» در بجنورد برگزار می‌شود.

وی در ادامه افزود: این کارگاه با تدریس حسن غفاری، عکاس، روز سه‌شنبه ۲۸ مهرماه ۱۴۰۵، از ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸:۳۰ در محل پردیس سینمایی هماگ، سالن شماره ۳ بجنورد برگزار خواهد شد.

دبیر بخش عکس جشنواره ملی فیلم کوتاه و عکس عشایری تصریح کرد: شناخت فرهنگ و سبک زندگی روستایی و عشایری، کارکرد عکاسی به‌عنوان رسانه‌ای اجتماعی و ابزاری برای مردم‌نگاری در روستاها و مناطق عشایری، و همچنین بیان تجربه‌ها و نمایش آثار عکاسی، از جمله محورهای این کارگاه آموزشی است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: این برنامه با هدف ارتقای دانش و مهارت علاقه‌مندان در زمینه عکاسی از فضاهای روستایی و عشایری برگزار می‌شود و حضور در آن برای علاقه‌مندان به عکاسی و سینما آزاد و رایگان است.

کد مطلب 6984207

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