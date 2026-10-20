به گزارش خبرگزاری مهر، جلیل بادام‌فیروز در دوازدهمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست که صبح امروز با میزبانی پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار سازمان حفاظت محیط زیست و مشارکت انجمن شیمی ایران در سالن همایش‌های بین‌المللی این سازمان برگزار شد، با اشاره به اهمیت پیوند میان شیمی و محیط زیست اظهار کرد: از کیفیت هوا و منابع آب گرفته تا آلودگی خاک، پسماندهای صنعتی، آلاینده‌های نوظهور و چرخه مواد شیمیایی در طبیعت، همگی از موضوعاتی هستند که بدون شناخت دقیق علمی و بررسی فرایندهای شیمیایی، امکان مدیریت مؤثر آن‌ها وجود ندارد.

وی با بیان اینکه دانش و پژوهش باید از مرز مقاله‌نویسی و مطالعات آزمایشگاهی فراتر برود، افزود: نتایج پژوهش‌ها باید به فناوری، استانداردسازی، راهکارهای اجرایی و داده‌های قابل اتکا برای تصمیم‌گیری‌های محیط‌زیستی تبدیل شوند.

رئیس پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار ادامه داد: پژوهش‌های علمی زمانی ارزش واقعی خود را نشان می‌دهند که در سیاست‌گذاری، توسعه صنعت، مدیریت مصرف انرژی، کاهش آلاینده‌ها و بهبود کیفیت زندگی مردم نقش مؤثری ایفا کنند.

بادام‌فیروز با اشاره به پیامدهای بهداشتی آلودگی هوا تصریح کرد: بر اساس آمارهای مطرح‌شده از سوی سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت بهداشت، آلودگی هوا سالانه موجب حدود ۵۰ هزار مرگ در کشور می‌شود. این موضوع نشان می‌دهد که مدیریت آلاینده‌های محیطی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی برای کاهش آثار آن‌ها، ضرورتی جدی و انکارناپذیر است.

وی با تأکید بر نقش پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار به‌عنوان بازوی علمی و پژوهشی سازمان حفاظت محیط زیست، توسعه همکاری میان دانشگاه‌ها، انجمن‌های علمی، مراکز پژوهشی، دستگاه‌های اجرایی و بخش صنعت را از اولویت‌های راهبردی این مجموعه دانست و گفت: بهره‌گیری از ظرفیت جامعه علمی و پژوهشگران برای ارائه راهکارهای سبز و حل مسائل محیط‌زیستی باید در برنامه‌های توسعه کشور جایگاه ویژه‌ای داشته باشد.

رئیس پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار با اشاره به تشدید بحران‌های محیط‌زیستی در کشور خاطرنشان کرد: در برخی حوزه‌ها، از جمله منابع آب و فرونشست زمین، شرایط از مرحله چالش عبور کرده و به بحران رسیده است. مواجهه با این مسائل مستلزم تعریف طرح‌های مسئله‌محور، تولید داده‌های کاربردی و تقویت ارتباط میان جامعه علمی، پژوهشگران، مدیران و تصمیم‌گیران است.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که دوازدهمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست، دستاوردهایی کاربردی و مسئله‌محور به همراه داشته باشد و نتایج آن در فرایندهای مدیریتی و اجرایی سازمان حفاظت محیط زیست مورد استفاده قرار گیرد.