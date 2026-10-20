کیفیت هوا در ۲ منطقه مشهد در وضعیت قرمز قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آخرین داده‌های مرکز پایش آلاینده‌های زیست‌محیطی، شاخص کیفیت هوای مشهد (AQI) در حال حاضر روی عدد ۱۱۳ قرار دارد که در محدوده «ناسالم برای گروه‌های حساس» است. شاخص ۲۴ ساعته نیز روی عدد ۱۰۷ ایستاده است.

ایستگاه‌های ساختمان (۱۸۰) و ماشین‌ابزار (۱۵۰) در وضعیت قرمز؛ ناسالم برای همه افراد قرار دارند.

همچنین ایستگاه‌های رسالت (۱۴۰)، سجاد (۱۲۲)، چمن (۱۱۳)، الهیه (۱۱۳) و مفتح (۱۰۰) در وضعیت نارنجی؛ ناسالم برای گروه های حساس قرار دارند.

افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.