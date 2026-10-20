هشدار وزش باد شدید و گردوخاک طی ۵ روز آینده

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواشناسی کشور اعلام کرد بر اساس واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی، طی پنج روز آینده آسمان استان تهران کمی تا نیمه‌ابری خواهد بود و در بعضی ساعات افزایش ابر و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

بر اساس این گزارش، از عصر امروز (سه‌شنبه، ۲۸ مهر) تا چهارشنبه (۲۹ مهر) در مناطق شمالی استان تهران، به‌ویژه دامنه‌ها و ارتفاعات، در بعضی ساعات افزایش ابر و رگبار باران همراه با رعدوبرق مورد انتظار است. این شرایط جوی تا روز شنبه (۲ آبان) نیز ادامه خواهد داشت.

همچنین از بعدازظهر امروز تا چهارشنبه، در نیمه جنوبی، مناطق غربی و ارتفاعات استان تهران، در بعضی ساعات وزش باد نسبتاً شدید تا شدید پیش‌بینی می‌شود. در نواحی مرزی جنوبی و غربی استان نیز احتمال وقوع گردوخاک موقت وجود دارد.

سازمان هواشناسی همچنین از تداوم روند کاهش تدریجی دمای هوا در سطح استان تهران طی پنج روز آینده خبر داد.

بر اساس پیش‌بینی‌های انجام‌شده، آسمان تهران فردا (۲۹ مهر) کمی تا نیمه‌ابری خواهد بود و از بعدازظهر افزایش سرعت باد و گاهی وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود. دمای هوا در این روز به حداقل ۱۹ و حداکثر ۲۸ درجه سانتی‌گراد می‌رسد.

همچنین برای روز پنجشنبه (۳۰ مهر)، آسمان تهران قسمتی ابری پیش‌بینی شده است و در بعضی ساعات افزایش ابر، بارش پراکنده و وزش باد رخ خواهد داد. حداقل دمای تهران در این روز ۱۷ درجه و حداکثر دما ۲۶ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی می‌شود.