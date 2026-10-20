فکت چک؛ اخباری که ۲۸ مهر ۱۴۰۵ تکذیب شدند

خبرگزاری مهر - مجله مهر: در ۲۴ ساعت گذشته، چند خبر و ادعا در فضای رسانهای و شبکههای اجتماعی منتشر شد که بعدتر از سوی مراجع رسمی تکذیب شدند. در این گزارش، مروری داریم بر خبرهایی که طی یک شبانهروز گذشته تکذیب شدهاند.
-رد درخواست دیدار فرمانده ارتش پاکستان از سوی محسن رضایی
منبع تکذیبیه: فارس
-ادعای ترامپ درباره محدود شدن روابط ایران و روسیه به دلیل تغییر رویکرد پوتین در باره ایران
منبع تکذیبیه: وزارت امورخارجه
-وقوع انفجار در شرکت آلومینیوم اراک
منبع تکذیبیه: فرمانداری اراک
-خرید و فروش ارز برای کسب سود
منبع تکذیبیه: بانک مرکزی
-قرار گرفتن ایران در صدر مصرف مواد مخدر جهان
منبع تکذیبیه: ستاد مبارزه با مواد مخدر
-توافق برای اخراج احزاب مخالف کُرد از اقلیم کُردستان
منبع تکذیبیه رسانههای عراقی
-درگذشت کارگردان و بازیگر مشهور سینما و تلویزیون
منبع تکذیبیه: مهدی فخیمزاده
-شایعه مرگ کیم جونگ اون (رهبر کره شمالی)
منبع تکذیبیه: رسانههای کره شمالی
نظر شما