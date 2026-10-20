فکت چک؛ اخباری که ۲۸ مهر ۱۴۰۵ تکذیب شدند

خبرگزاری مهر - مجله مهر: در ۲۴ ساعت گذشته، چند خبر و ادعا در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که بعدتر از سوی مراجع رسمی تکذیب شدند. در این گزارش، مروری داریم بر خبرهایی که طی یک شبانه‌روز گذشته تکذیب شده‌اند.

-رد درخواست دیدار فرمانده ارتش پاکستان از سوی محسن رضایی

منبع تکذیبیه: فارس

-ادعای ترامپ درباره محدود شدن روابط ایران و روسیه به دلیل تغییر رویکرد پوتین در باره ایران

منبع تکذیبیه: وزارت امورخارجه

-وقوع انفجار در شرکت آلومینیوم اراک

منبع تکذیبیه: فرمانداری اراک

-خرید و فروش ارز برای کسب سود

منبع تکذیبیه: بانک مرکزی

-قرار گرفتن ایران در صدر مصرف مواد مخدر جهان

منبع تکذیبیه: ستاد مبارزه با مواد مخدر

-توافق برای اخراج احزاب مخالف کُرد از اقلیم کُردستان

منبع تکذیبیه رسانه‌های عراقی

-درگذشت کارگردان و بازیگر مشهور سینما و تلویزیون

منبع تکذیبیه: مهدی فخیم‌زاده

-شایعه مرگ کیم جونگ اون (رهبر کره شمالی)

منبع تکذیبیه: رسانه‌های کره شمالی