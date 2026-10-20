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۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۰۴

حضور سخنگوی دولت در اراک به مناسبت هفته فرهنگی

حضور سخنگوی دولت در اراک به مناسبت هفته فرهنگی

اراک- در این ویدئو حضور فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در اراک به مناسبت هفته فرهنگی این شهر را مشاهده می‌کنید.

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کد مطلب 6984403

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