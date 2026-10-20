https://mehrnews.com/x3dnXR ۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۰۴ کد مطلب 6984403 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۰۴ حضور سخنگوی دولت در اراک به مناسبت هفته فرهنگی اراک- در این ویدئو حضور فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در اراک به مناسبت هفته فرهنگی این شهر را مشاهده میکنید. دریافت 12 MB کد مطلب 6984403 کپی شد مطالب مرتبط مهاجرانی: چلچراغ پیشرفت ایران باید از سرزمین آفتاب روشن شود مهاجرانی: اراک از رتبه دوازدهم به جایگاه سوم حملونقل برقی کشور رسید مهاجرانی: عزم ملی کلید صیانت از چرخهای تولید است برچسبها روز اراک سخنگوی دولت هفته فرهنگی
نظر شما