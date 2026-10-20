به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله احمد مروی یکشنبه ۲۸ مهرماه در پیش‌نشست کنگره ملی شهید آیت‌الله دکتر مفتح که در سالن شیخ طوسی بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره این عالم مجاهد، اظهار کرد: سخن گفتن از شخصیتی چون شهید آیت‌الله مفتح، در حقیقت سخن گفتن از یک فرد و شخصیت منفرد نیست؛ بلکه سخن از یک جریان فکری، یک رویکرد تحمل‌آفرین و الگویی عملی در پیوند میان ایمان دینی و مسئولیت اجتماعی است.

تولیت آستان قدس رضوی با قدردانی از برگزارکنندگان این کنگره، بر ضرورت بازشناسی ابعاد شخصیتی و فکری این عالم فرزانه تأکید کرد و افزود: به نظر می‌رسد شخصیت شهید مفتح در طول سال‌های گذشته تا اندازه‌ای مورد غفلت قرار گرفته بود و برگزاری چنین نشست‌هایی می‌تواند زمینه‌ساز معرفی بهتر اندیشه‌ها، مجاهدت‌ها و میراث ماندگار این شهید بزرگوار باشد.

وی با اشاره به شناخت خود از شهید مفتح و دیدارهایی که پیش از انقلاب با ایشان داشته است، اظهار کرد: شهید مفتح از تبار عالمان ژرف‌اندیشی بود که با درک دقیق مقتضیات عصر خود، رسالت دین را فراتر از محراب و منبرهای سنتی دید و آن را به صحنه جامعه، دانشگاه و میدان مبارزه با طاغوت کشاند.

مروی با اشاره به اهتمام شهید مفتح به تربیت نسل جوان، تصریح کرد: این شهید بزرگوار و دیگر شخصیت‌های برجسته‌ای همچون شهید بهشتی و شهید باهنر، دغدغه‌ای جدی نسبت به نوجوانان و جوانان داشتند و به‌درستی تشخیص داده بودند که باید برای هدایت فکری و تربیت دینی این نسل سرمایه‌گذاری کرد.

تولیت آستان قدس رضوی افزود: شهید مفتح از هر فرصتی برای افزایش دانش و معارف دینی و تهذیب اخلاقی جوانان بهره می‌برد و با استفاده از روش‌های مؤثر و نفوذ کلام خود، در مسیر تربیت و هدایت نسل جوان گام برمی‌داشت.

وی، ساماندهی نیروهای مؤمن و ایجاد تشکیلات برای ترویج معارف اسلامی را از دیگر ابعاد برجسته شخصیت شهید مفتح دانست و گفت: این شهید در قم و تهران، با ایجاد و هدایت کانون‌های تربیتی و انجمن‌های اسلامی، در پی شکل‌دهی به گروه‌هایی منسجم و برخوردار از پیوندهای معنوی بود تا بتوانند در مسیر مبارزه اسلامی فعالیت کنند.

مروی با اشاره به اقداماتی همچون راه‌اندازی مجمع علمی اسلام‌شناسی در قم، همکاری در تأسیس دبیرستان دین و دانش و فعالیت در انجمن‌های اسلامی معلمان، پزشکان و مهندسان در تهران، خاطرنشان کرد: این اقدامات، زمینه‌ای برای جذب جوانانی فراهم می‌کرد که در معرض هجمه جریان‌های فکری انحرافی و تفکرات مارکسیستی قرار داشتند و به دنبال پاسخ‌هایی برای پرسش‌های فکری و اعتقادی خود بودند.