تولیت آستان قدس رضوی درگذشت پدر شهید امیر موسوی را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله احمد مروی در پیامی درگذشت مرحوم سید احمد موسوی، پدر شهید والامقام امیر موسوی، رئیس فقید ستاد کل نیروهای مسلح، را تسلیت گفت و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و همجواری با فرزند شهیدش را از درگاه خداوند متعال مسئلت کرد.

متن پیام تسلیت آیت الله احمد مروی به این شرح است:

باسمه تعالی

درگذشت مجاهد و مبارز انقلابی مرحوم سید احمد موسوی؛ پدر شهید والامقام امیر موسوی، رئیس فقید ستاد کل نیروهای مسلح را تسلیت عرض می‌نمایم.

آن مرحوم عمر پربرکت خویش را در مسیر پاسداری از آرمان‌های اسلام و انقلاب سپری کرد و با پرورش فرزندی مؤمن و مجاهد که در راه اعتلای ایران اسلامی به مقام رفیع شهادت نائل آمد، نام نیک خود را در دفتر خدمتگزاران این مرز و بوم به یادگار گذاشت.

در جوار مضجع نورانی حضرت ثامن‌الحجج‌علیه آلاف التحیّة والثناء از درگاه خداوند متعال برای آن پدر صبور و فداکار، رحمت واسعه الهی و همجواری با فرزند شهیدش و برای بازماندگان، اجر و شکیبایی مسألت می‌نمایم.